Trumpas „suteikė malonę“ įkalintai moteriai, nors neturi tam galių

Buvusi Kolorado valstijos Mesos apygardos pareigūnė Tina Peters 2024 m. spalio mėnesį buvo nuteista už tai, kad kelis mėnesius po 2020 m. rinkimų, kuriuos laimėjo demokratas Joe Bidenas, neteisėtai leido vienam D. Trumpo rėmėjui susipažinti su konfidencialia balsavimo informacija.
Tas rėmėjas siekė įrodyti, kad rinkimai buvo suklastoti, remdamasis D. Trumpo skelbta atitinkama sąmokslo teorija.
„Demokratai negailestingai puolė Tiną Peters, patriotę, kuri tiesiog norėjo užtikrinti, kad mūsų rinkimai būtų sąžiningi ir teisingi, – ketvirtadienį socialiniame tinkle rašė D. Trumpas. – Aš suteikiu malonę ir visiškai atleidžiu Tiną nuo bausmės už jos pastangas atskleisti sukčiavimą suklastotuose 2020 m. prezidento rinkimuose!“
T. Peters yra įkalinta pagal valstijos kaltinimus, todėl ji neturi teisės gauti prezidento malonės. Ji buvo nuteista devynerių metų laisvės atėmimo bausme.
Kolorado gubernatorius demokratas Jaredas Polisas kritikavo šį sprendimą, sakydamas, kad T. Peters „buvo nuteista prisiekusiųjų komisijos, sudarytos iš to paties socialinio sluoksnio atstovų, patraukta baudžiamojon atsakomybėn respublikono apygardos prokuroro ir pripažinta kalta dėl Kolorado valstijos įstatymų pažeidimo, įskaitant nusikalstamą apsimetimą kitu asmeniu“.
„Joks prezidentas neturi jurisdikcijos valstijos įstatymų atžvilgiu ir negali suteikti malonės asmeniui, nuteistam pagal valstijos įstatymus, – ketvirtadienį socialiniuose tinkluose rašė J. Polisas. – Tai yra teismuose sprendžiamas klausimas, ir mes laikysimės teismo nurodymų.“
Netrukus po inauguracijos sausio mėnesį D. Trumpas suteikė malonę visiems, nuteistiems už 2021 m. sausio 6 d. riaušes Kapitolijuje.
Naujausi komentarai