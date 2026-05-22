Trumpas teigia, kad karas su Iranu gali sukliudyti jam dalyvauti sūnaus vestuvėse

Kaip praneša JAV žiniasklaida, 48-erių Donaldas Trumpas jaunesnysis šį savaitgalį Bahamose ketina susituokti su Bettina Anderson – tai bus jau antra prezidento sūnaus santuoka.
Tačiau tuo pačiu metu D. Trumpas siekia sudaryti susitarimą, kuriuo būtų baigtas visuomenės nesulaukęs jo pradėtas karas su Iranu, ženkliai kirtęs per prezidento reitingus ir, artėjant lapkritį įvyksiantiems vidurio kadencijos rinkimams, sukėlęs rinkėjų pasipiktinimą dėl kylančių pragyvenimo išlaidų.
„Jis norėtų, kad atvykčiau. Tai bus tik nedidelis uždaras renginys, ir aš pasistengsiu ten būti“, – Ovaliajame kabinete žurnalistų paklaustas, ar dalyvaus sūnaus vestuvėse, atsakė D. Trumpas.
„Aš pasakiau: „Man tai ne pats tinkamiausias laikas. Yra čia toks reikalas – jis vadinasi Iranas, taip pat kitokių reikalų“, – paaiškino jis.
D. Trumpas teigė suprantąs, kaip žiniasklaida viską nušviestų, jeigu jis karo, kuris vis dar yra aklavietėje, įkarštyje visgi nuvyktų į vestuves.
„Šioje situacijoje aš neturiu jokių šansų. Jei dalyvausiu, man galas. Jei nedalyvausiu, man galas – mane papjaus melagienų skleidėjai“, – sakė D. Trumpas.
„Tikiuosi, kad jų santuoka bus laiminga“, – pridūrė jis.
Prezidento sūnus, žinomas Dono jaunesniojo vardu, yra prabangaus šeimos nekilnojamojo turto konglomerato „The Trump Organization“ vykdantysis viceprezidentas ir aktyvus savo tėvo dešiniųjų politinės programos „MAGA“ šalininkas.
Jį dažnai galima pamatyti šalia tėvo – taip buvo ir šį mėnesį, kai jie kartu grįžo į Baltuosius rūmus iš D. Trumpo vyresniojo kurorto „Mar-a-Lago“ Floridoje.
Praėjusiais metais Donas jaunesnysis sakė, kad „galbūt vieną dieną“ galėtų kandidatuoti į prezidentus. Jo tėvo antroji ir paskutinė kadencija tęsiasi iki 2029 m. sausio, o respublikonų prezidentas įpėdinio dar nėra paskyręs.
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