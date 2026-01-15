Trumpas vėl apkaltino Zelenskį trukdant sudaryti taiką

D. Trumpo pozicija yra priešinga Europos sąjungininkų nuomonei, kad Maskva nesuinteresuota karo Ukrainoje nutraukimu.
Trečiadienį išskirtiniame interviu Ovaliajame kabinete D. Trumpas tikino, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasirengęs užbaigti savo beveik ketverius metus trunkančią invaziją į Ukrainą, o V. Zelenskis esąs santūresnis šiuo klausimu.
Paklaustas, kodėl JAV vadovaujamomis derybomis dar nepavyko išspręsti didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje, D. Trumpas atsakė: „Zelenskis.“