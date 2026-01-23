 Trumpas vėl nufotografuotas su mėlyne ant rankos: paaiškino priežastį

Trumpas vėl nufotografuotas su mėlyne ant rankos: paaiškino priežastį

2026-01-23 11:41
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Pasaulio ekonomikos forume Davose vėl buvo nufotografuotas su hematoma ant rankos. Paklaustas apie tai, jis žurnalistams sakė, kad susitrenkė ranką į stalą. 79-erių respublikonas taip pat paminėjo vartojantis aspiriną.

Trumpas vėl nufotografuotas su mėlyne ant rankos: paaiškino priežastį
Trumpas vėl nufotografuotas su mėlyne ant rankos: paaiškino priežastį / Scanpix nuotr.

„Sakyčiau, vartokite aspiriną, jei jums brangi jūsų širdis, tačiau nevartokite jo, jei nenorite mėlynių“, – teigė D. Trumpas lėktuve, skraidinusiame jį atgal į JAV.

D. Trumpas praeityje jau ne kartą buvo pastebėtas su mėlynėmis ant rankų – tai vis sukeldavo spėlionių dėl jo sveikatos. Interviu „The Wall Street Journal“ jis neseniai prisipažino, kad jau daug metų kasdien vartoja didesnę aspirino dozę nei rekomenduoja gydytojai.

„Jie sako, kad aspirinas gerai kraujui skystinti, o aš nenoriu, kad per mano širdį tekėjų tirštas kraujas“ , – sakė JAV prezidentas.

Ir dabar D. Trumpas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl aspirino vartojimo jam lengvai atsiranda mėlynės. Anksčiau jis ir jo atstovė Karoline Leavitt tai aiškino ir dažnu rankų spaudimu.

L. Leavitt stočiai CNN sakė, kad D. Trumpas per jo Taikos tarybos įsteigimo ceremoniją Davose ketvirtadienį susitrenkė ranką į stalo kampą. Tai esą buvo stalas, už kurio D. Trumpas ir dar 19 šalių atstovai Pasaulio ekonomikos forumo kuluaruose pasirašė Taikos tarybos įsteigimo dokumentą, atstovę citavo CNN.

Mėlynės iki šiol buvo matomos pirmiausiai ant dešinės rankos. Tačiau praėjusių metų pabaigoje JAV žiniasklaida pirmą kartą pranešė ir apie panašias hematomas ant D. Trumpo kairės rankos. Per viešus pasirodymus šios vietos dažnai buvo maskuojamos grimu.

S. Trumpas yra vyriausias inauguruotas prezidentas JAV istorijoje. Jis pats tikina, kad jo sveikata yra puiki. Tačiau pastaraisiais mėnesiais jis ne kartą užsnūdo oficialių susitikimų Baltuosiuose rūmuose metu, o tai pakurstė spėliones apie jo būklę.

Savo pirmtaką Joe Bideną D. Trumpas vadino „mieguistu Džo“ ir teigė, kad šio fizinė bei psichinė būklė yra katastrofiška.

Šiame straipsnyje:
trumpo mėlynė
trumpo sveikata

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų