Trumpas vėl nufotografuotas su mėlyne ant rankos: paaiškino priežastį

„Sakyčiau, vartokite aspiriną, jei jums brangi jūsų širdis, tačiau nevartokite jo, jei nenorite mėlynių“, – teigė D. Trumpas lėktuve, skraidinusiame jį atgal į JAV.
D. Trumpas praeityje jau ne kartą buvo pastebėtas su mėlynėmis ant rankų – tai vis sukeldavo spėlionių dėl jo sveikatos. Interviu „The Wall Street Journal“ jis neseniai prisipažino, kad jau daug metų kasdien vartoja didesnę aspirino dozę nei rekomenduoja gydytojai.
„Jie sako, kad aspirinas gerai kraujui skystinti, o aš nenoriu, kad per mano širdį tekėjų tirštas kraujas“ , – sakė JAV prezidentas.
Ir dabar D. Trumpas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl aspirino vartojimo jam lengvai atsiranda mėlynės. Anksčiau jis ir jo atstovė Karoline Leavitt tai aiškino ir dažnu rankų spaudimu.
L. Leavitt stočiai CNN sakė, kad D. Trumpas per jo Taikos tarybos įsteigimo ceremoniją Davose ketvirtadienį susitrenkė ranką į stalo kampą. Tai esą buvo stalas, už kurio D. Trumpas ir dar 19 šalių atstovai Pasaulio ekonomikos forumo kuluaruose pasirašė Taikos tarybos įsteigimo dokumentą, atstovę citavo CNN.
Mėlynės iki šiol buvo matomos pirmiausiai ant dešinės rankos. Tačiau praėjusių metų pabaigoje JAV žiniasklaida pirmą kartą pranešė ir apie panašias hematomas ant D. Trumpo kairės rankos. Per viešus pasirodymus šios vietos dažnai buvo maskuojamos grimu.
S. Trumpas yra vyriausias inauguruotas prezidentas JAV istorijoje. Jis pats tikina, kad jo sveikata yra puiki. Tačiau pastaraisiais mėnesiais jis ne kartą užsnūdo oficialių susitikimų Baltuosiuose rūmuose metu, o tai pakurstė spėliones apie jo būklę.
Savo pirmtaką Joe Bideną D. Trumpas vadino „mieguistu Džo“ ir teigė, kad šio fizinė bei psichinė būklė yra katastrofiška.
