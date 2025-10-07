Trumpas vėl užsipuolė Thunberg, ši neliko skolinga

„Girdėjau, kad Donaldas Trumpas vėl labai maloniai atsiliepė apie mano charakterį. Labai vertinu jo susirūpinimą mano psichine sveikata“, – su jai būdinga ironija rašė G. Thunberg. Kreipdamasi į D. Trumpą, ji tęsė: „Labai džiaugčiausi, gavusi Jūsų rekomendacijų, kaip įveikti šias vadinamas „agresijos valdymo problemas“, nes, sprendžiant iš jūsų įspūdingų laimėjimų, taip pat, regis, su jomis susiduriate“.
D. Trumpas prieš tai vėl paniekinamai atsiliepė apie G. Thunberg, kurią jau anksčiau kaltino nevaldant savo emocijų. „Ji tiesiog ramybės drumstėja, – sakė prezidentas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. – Ji turi agresijos valdymo problemų. Manau, kad ji turėtų kreiptis į medikus“. D. Trumpas pridūrė: „Ji tokia pikta, tokia beprotė“.
Šiais žodžiais D. Trumpas reagavo į klausimą apie dešimčių Gazos aktyvistų sulaikymą ir deportavimą. Pagalbą į Gazos Ruožą gabenusios flotilės laivus Izraelis perėmė, o aktyvistus sulaikė.
G. Thunberg ir kiti „Global Sumud Flotilla“ aktyvistai pirmadienį buvo išskraidinti į Graikiją. Švedė antradienį turėtų grįžti namo. Stokholmo centre vakare numatyta palestiniečius remianti demonstracija.
