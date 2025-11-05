Trumpas vis dėlto skiria Musko bendražygį vadovauti NASA

Jau 2024 m. gruodį D. Trumpas į NASA vadovo postą pasiūlė milijardierių ir kosmoso turistą J. Isaacmaną, tačiau po kivirčų su E. Musku gegužės pabaigoje jo kandidatūrą atšaukė – likus nedaug laiko iki atitinkamo balsavimo JAV Senate, rašo „The New York Times“. Nuo liepos kosmoso agentūrai laikinai vadovauja S. Duffy‘is.
Kas paskatino D. Trumpą persigalvoti, nežinoma. Pastaruoju metu jo ir E. Musko santykiai sušvelnėjo. Rugsėjį abu jie kalbėjosi per gedulo iškilmes, skirtas nužudytam dešiniajam aktyvistui Charlie Kirkui. Nuo tada jis retkarčiais bendravo su E. Musku – „nieko ypatingo“, sakė D, Trumpas spalio pabaigoje žurnalistams per savo kelionę po Aziją.
„Dėl Jaredo aistros kosmosui ir jo pasiryžimo plėsti tyrinėjimų ribas, atskleisti visatos paslaptis ir skatinti naują kosmoso ekonomiką, jis yra idealus kandidatas vesti NASA į drąsią naują erą“, – rašė D. Trumpas apie J. Isaacmano nominavimą.
J. Isaacmanas savo ruožtu tinkle „X“ padėkojo prezidentui ir teigė: „Man bus garbė tarnauti savo šaliai Jums vadovaujant. Taip pat dėkoju @SecDuffy, kuris šalia daugybės savo kitų uždavinių taip kompetentingai vadovauja NASA“.
E. Muskas pernai D. Trumpo rinkimų kampanijai paaukojo daugiau kaip 250 mln. dolerių. Pirmaisiais respublikono kadencijos mėnesiais jis tapo artimu jo patikėtiniu, vadovavo griežtam taupymo kursui ir vis lankėsi Baltuosiuose rūmuose.
Tačiau pavasarį jiedu susiginčijo dėl D. Trumpo remiamo biudžeto įstatymo. E. Muskas tada, be kita ko, pareiškė, kad D. Trumpas be jo paramos nebūtų sugrįžęs į Baltuosius rūmus ir susiejo prezidentą su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Vėliau E. Muskas rašė, kad kai kuriais savo pasisakymais nuėjo per toli.
