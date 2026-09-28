Turkijoje komikas nuteistas už prezidento įžeidimą, tačiau paleistas į laisvę

Po įtemptos posėdžio pradžios, kurioje 32-ejų Denizas Goktašas (Denizas Gioktašas) pateikė sąmojingą gynybą, prajuokinusią didelę dalį teismo salės, teisėjas pripažino jį kaltu pagal du kaltinimus ir skyrė šiek tiek daugiau nei 19 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Visgi, kol nuosprendis neįsigaliojo – tai įvyksta tik apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą – teisėjas nurodė jį paleisti.
Kol kas neaišku, kiek laiko užtruks šis procesas.
Savo aštriu sąmoju ir politine satyra garsėjantis D. Goktasas praleido beveik tris mėnesius Karatepės griežtojo režimo kalėjime nuo pat savo sulaikymo liepos 3 dieną, praėjus savaitei po to, kai internete išplito jo pasirodymo „Negyvoji jūra“ įrašas, sulaukęs 9 mln. peržiūrų.
D. Goktasas buvo teisiamas už R. T. Erdogano įžeidimą, kurstymą neapykantai ir nusikaltimų bei nusikaltėlių šlovinimą.
Teisėjas pripažino D. Goktasą kaltu dėl pirmojo kaltinimo.
Vėliau jis pakeitė antrąjį kaltinimą į „religinių vertybių įžeidimą“ ir pripažino jį kaltu ir dėl šio pažeidimo, tačiau išteisino dėl trečiojo punkto, nurodė korespondentas.
Prasidėjus posėdžiui, D. Goktasas stojo į tribūną ir pasakė politinės satyros kupiną gynybos kalbą, pateikdamas pastabas, kurios dažnai priversdavo teismo salę kvatotis.
„Nesugeba priimti pokšto“
Kaltinamajame akte prokurorai išskyrė eilutę, kurioje jis pavadino R. T. Erdoganą „droviu diktatoriumi“, tačiau D. Goktasas tvirtino, kad čia „nėra nusikalstamos veiklos“.
„Diktatorius nėra įžeidimas: tai politinė charakteristika“, – sakė jis.
„Kaip prezidentas ir partijos, valdžiusios šalį 25 metus, lyderis, Erdoganas turėtų suprasti, kad politinio humoro šou, kuriame jo vardas niekada neminimas, nebūtų nuoširdus ir neturėtų ryšio su realybe“, – argumentavo jis.
„Erdoganas turėtų būti atviras satyros menui“, – kalbėjo jis, neigdamas jam pateiktus kaltinimus.
Nė vienas iš garsiausių Turkijos komikų ar politinių satyrikų anksčiau nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kai „tokia kritika buvo priimama daug pozityviau (...) visuomenės ir valdžios atstovų nei šiandien“, tęsė D. Goktasas.
„Saviraiškos laisvę ginantys įstatymai nuo to laiko nepasikeitė. Tačiau šiandien komikas sėdi kameroje. Pokštas nepasikeitė. Pasikeitė vis labiau pažeidžiama vadovybė, kuri nebegali pakęsti juokelių“, – teigė jis.
Tarp žiūrovų buvo keletas komikų iš Stambulo „TuzBiber“ klubo – kur D. Goktasas, kaip pranešama, pradėjo savo karjerą 2019 metais – bei stebėtojai iš Nyderlandų ir JAV ambasadų.
Humoras, teismui sakė D. Goktasas, yra šimtmečius gyvuojanti Turkijos kultūros dalis, todėl, kalbant apie menininkus scenoje, „neturi būti vietos cenzūrai, draudimams ar sulaikymams“.
„Jaučiuosi išdidus“
Jis paprašė jį išteisinti ir paleisti.
„Iš manęs atimti trys mėnesiai gyvenimo. Mečiau rūkyti, tad vis tiek pridėsiu tuos tris mėnesius savo gyvenimo pabaigoje“, – sakė jis, sulaukęs juoko ir garsių plojimų.
D. Goktaso sulaikymas buvo naujausias epizodas didėjančiame susidorojime su visais, kurie laikomi kritiškais Turkijos islamiškos pakraipos konservatyviajai vyriausybei ar jos vertybėms.
Ši kampanija palietė šimtus žmonių, įskaitant politikus, menininkus, muzikantus, žurnalistus ir LGBTIQ aktyvistus.
Lauke, pliaupiant lietui, susirinko apie 50 protestuotojų, skandavusių: „Denizas Goktasas ne vienas!“
Tarp jų buvo studentas iš Alanijos, esančios netoli pietinio Antalijos kurorto, kurio išvaizda stulbinamai panaši į D. Goktasą ir kuris neseniai pradėjo užsiimti „stand-up“ komedija.
„Nebijau užsiimti komedija po jo sulaikymo. Tęsiu tai toliau“, – AFP sakė 22-ejų Fatihas Yilmazas (Fatichas Jilmazas).
„Jo sulaikymas privertė mane jaustis išdidžiam. Jo tvirta pozicija ir tai, kaip jis toliau pokštauja iš savo kalėjimo kameros, skatina mane nesustoti“, – teigė jis.
Turkijos žiniasklaida pranešė, kad Ankaroje gimęs komikas savo karjerą pradėjo „TuzBiber“ klube Stambule ir vėliau rengė pasirodymus įvairiose vietose Europoje bei JAV.
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