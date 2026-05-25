Turkijos prezidentas atšaukia sprendimą uždaryti liberalų universitetą

Studentai ir darbuotojai savaitgalį universiteto miestelyje protestavo prieš uždarymą, apie kurį buvo paskelbta penktadienį. Policija panaudojo ašarines dujas, be to, pasak žiniasklaidos pranešimų, buvo sulaikyti keli asmenys. Dekretas, kuriuo atšaukiamas uždarymas, oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas sekmadienio vakarą.
Apie sprendimą uždaryti universitetą buvo pranešta prieš pat semestro pabaigą, o kai kurie studentai piktinosi, kad negalės baigti studijų. Universitetas pareiškime teigė, kad sprendimas leisti tęsti veiklą buvo priimtas siekiant apsaugoti studentų teisę į švietimą.
Bilgi universitetas, kuris dalyvauja Europos mainų programoje „Erasmus“, pernai rugsėjį buvo perduotas valstybės kontrolėn. Toks žingsnis buvo žengtas po to, kai konglomeratas „Can Holding“, kuris anksčiau valdė universitetą, buvo apkaltintas sukčiavimu ir pinigų plovimu.
Studentų protestai sutapo su demonstracijomis prieš Turkijos didžiausios opozicinės Respublikonų liaudies partijos (CHP) vadovo Ozguro Ozelio nušalinimą. O. Ozelis ketvirtadienį teismo sprendimu buvo nušalintas nuo pareigų.
Sekmadienį policija šturmavo CHP būstinę, kurios viduje buvo užsibarikadavęs O. Ozelis ir jo rėmėjai. Jie panaudojo ašarines dujas, kad priverstų juos išeiti iš pastato. Dideli protestai prieš O. Ozelio nušalinimą vyko trijuose didžiausiuose Turkijos miestuose – Stambule, Ankaroje ir Izmire.
Naujausi komentarai