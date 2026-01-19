TVF pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę

Fondas dabar numato, kad pasaulio bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet padidės 3,3 proc., ir ši prognozė yra 0,2 procentinio punkto didesnė už skelbtąją spalio mėnesį. Augimo tempas būtų toks pat, kaip ir 2025-aisiais.
Fondas savo naujausioje ataskaitoje ypač paminėjo investicijų į technologijas paskatą ekonomikos plėtrai, bet taip pat įspėjo apie galimus sutrikimus, kuriuos galėtų lemti pakartotinis produktyvumo didėjimo dėl dirbtinio intelekto (DI) vertinimas ar atsinaujinusi įtampa prekyboje.
Vašingtone įsikūręs fondas savo atnaujintose Pasaulio ekonomikos prognozėse taip pat įspėjo, kad „iki šiol rodytas atsparumas didžiąja dalimi priklauso nuo kelių sektorių“, o tai rodo pažeidžiamumą.
Nors pasaulio ekonomika, regis, „atsikrato 2025-aisiais dėl prekybos ir muitų kilusių sutrikimų“, tai nereiškia, kad jie neturėjo jokio poveikio, pažymėjo TVF vyriausiasis ekonomistas Pierre'as-Olivier Gourinchas.
Šiuos iššūkius kompensavo „palankios aplinkybės, susijusios su investicijų į DI ir technologijas bumu“, sakė jis žurnalistams.
Pasak TVF, tai ypač pasakytina apie Šiaurės Ameriką ir Aziją.
Privatusis sektorius taip pat parodė gebėjimą prisitaikyti prie prekybos sukrėtimų, o fiskalinė ir pinigų politika suteikė papildomą impulsą.
Pernai sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė virtinę muitų, kurie smogė ir sąjungininkams, ir konkurentams, sukėlę sumaištį finansų rinkose ir tiekimo grandinėse bei smarkiai padidinę įtampą prekyboje.
Tačiau per metus padėtis kiek aprimo, D. Trumpo administracijai sudarius susitarimus dėl muitų su keliais partneriais ir, svarbiausia, pasiekus laikinas paliaubas su antra pagal dydį pasaulio ekonomika – Kinija.
Šiuo metu prognozuojama, kad infliacija pasaulyje 2026 metais sumažės nuo, apytikriais skaičiavimais, 4,1 proc. 2025-aisiais iki 3,8 procento.
Padidėjęs neapibrėžtumas
Vis dėlto TVF teigia, kad prekybos politikos neapibrėžtumas tebėra daug didesnis nei 2025 metų sausį ir vis dar gali kilti pavienių konfliktų.
JAV Aukščiausiasis Teismas taip pat turi priimti sprendimą, ar D. Trumpas teisėtai pasinaudojo nepaprastosios padėties ekonominiais įgaliojimais, kad įvestų muitus beveik visų prekybos partnerių prekėms.
Pasak fondo, teismas sprendimą turėtų priimti 2026 metų pradžioje.
P. O. Gourinchas pažymėjo, kad dėl kai kurių muitų panaikinimo „pasaulio ekonomikoje atsirastų dar daugiau neapibrėžtumo dėl prekybos politikos“.
Anot jo, rūpestį, be kita ko, kelia tai, kaip D. Trumpas galėtų pasinaudoti kitais teisiniais įgaliojimais, kad vėl įvestų muitus. Kitas klausimas yra tai, kaip teismo sprendimas paveiktų vyriausybės pajamas, taigi ir fiskalinę politiką.
Be prekybos, DI bumas, skatinantis pasaulio ekonomikos plėtrą, taip pat kelia tam tikrą riziką, sakė P. O. Gourinchas.
Jis ypač atkreipė dėmesį į „rinkos korekcijos“ riziką, jei lūkesčiai dėl dirbtinio intelekto naudos, produktyvumo ir pelningumo nepasiteisintų.
Volstrito akcijų indeksai pastaruoju metu pasiekė ne vieną rekordą ir vienas pagrindinių veiksnių, skatinusių jų kilimą, buvo optimistinės nuotaikos dėl dirbtinio intelekto.
Tačiau jei dėl dirbtinio intelekto pasiektas augimas pasirodys esąs nerealus, didelis nuosmukis akcijų rinkoje – korekcija – galėtų pakenkti ekonomikai, jei vartotojai atsitrauktų iš šio sektoriaus.
Skirtumai
Apytikriais skaičiavimais, investicijų į technologijas ir išlaidų didėjimas vidutinį metinį JAV BVP augimo tempą per pirmus tris 2025 metų ketvirčius padidino maždaug 0,3 procentinio punkto.
Tai kompensavo užsitęsusio vyriausybės uždarymo metų pabaigoje poveikį.
P. O. Gourinchas atkreipė dėmesį į skirtumus tarp Jungtinių Valstijų, kuriose sparčiai auga investicijos į dirbtinio intelekto technologijas, ir kitų išsivysčiusių šalių.
TVF skaičiuoja, kad JAV ekonomika šiais metais augs 2,4 proc. ir prieaugis bus 0,3 procentinio punkto didesnis negu buvo prognozuota spalį.
Tuo metu euro zonos BVP turėtų padidėti 1,3 proc., o Japonijos ekonomikos augimas turėtų sulėtėti.
P. O. Gourinchas pažymėjo, kad Kinijos ir Indijos ekonomikos augimas taip pat yra „gana stiprus“, palyginti su kitomis besivystančiomis rinkomis.
Pasak TVF, pasaulio ekonomikos augimo prognozė šįkart buvo pagerinta daugiausia dėl Jungtinių Valstijų ir Kinijos.
Naujausi komentarai