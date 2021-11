Ukraina prie sienos su Baltarusija telkia maždaug 8,5 tūkst. karių

„Galiu pasakyti, kad pasieniečių skaičius prie valstybės sienos padvigubės. Taip pat bus įtraukti gana rimti Nacionalinės gvardijos ir Nacionalinės policijos rezervai... Be to veiks mobilios grupės, patruliuos pasienyje, kad išaiškintų nelegalius sienos kirtimus“, – per spaudos konferenciją Kijeve sakė D. Monastyrskis.

Jis pabrėžė, kad „Ukrainos teisėsaugos pareigūnų ir gvardiečių atsakas ir reakcija bus gana griežti, aiškūs, teisingi“ laikantis valstybės sienos apsaugą reglamentuojančių įstatymų.

Savo ruožtu Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas televizijos kanalui „Ukraina 24“ trečiadienį sakė, kad visos penkios Vidaus reikalų ministerijos struktūros tiesiogiai dalyvaus užtikrinant Ukrainos sienų saugumą ir atremiant galimą migracijos krizę

„Mūsų sienų saugumą užtikrins apie 8,5 tūkst. karių. Pirmiausia – Valstybinė pasienio tarnyba, Nacionalinė gvardija ir taip pat Nacionalinė policija“, – sakė jis.

Pasak viceministro, „Nacionalinės policijos pajėgos su Baltarusija besiribojančiuose keturiuose regionuose jau laikosi sustiprintos kovinės parengties ir aktyviai bendrauja su gyventojais, įspėja juos dėl galimo nelegalių migrantų grupelių įsiveržimo, taip pat prašo informuoti teisėsaugos institucijas, jeigu pasienio rajonuose pasirodytų nepažįstamų žmonių“.

Jau ketvirtadienį teisėsaugos tarnybos pradės tikrinti, kokių papildomų inžinerinių ir techninių priemonių imamasi, ruošiantis galimam migrantų veržimuisi per sieną, sakė J.Jeninas.

„Mes reguliariai gauname informacijos iš specialiųjų tarnybų, kad galėtume tinkamai manevruoti savo pajėgomis ir priemonėmis, kad tie bandymai, kuriuos stebime iš baltarusių pusės, būtų neįmanomi“, – pridūrė jis.

Trečiadienį J. Jeninas naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad ukrainiečių žvalgyba „praneša, jog Baltarusija didina migrantų skaičių savo teritorijoje“.

„Gali būti kalbama apie tūkstančius žmonių, kuriuos norima panaudoti kaip ginklus. Mes žinome, kur gali būti labiausiai tikėtinas veržimasis per sieną. Ten stipriname apsaugą, apsauga stiprinama taip pat palei visą sieną su Baltarusija... Mes neleisime, kad Ukrainos pasienio teritorijos būtų įtrauktos į migracinį karą“, - kalbėjo J. Jeninas.