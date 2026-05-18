Ukraina: Rusijos bankų sektoriuje atsiranda sisteminės krizės požymių

Remiantis Kremliui palankaus Makroekonominės analizės ir trumpalaikių prognozių centro (CMASF) ataskaita, analitikai teigia, kad Rusijos bankų sistemoje blogų paskolų dalis viršijo 10 proc. Tarptautinio valiutos fondo metodikoje nustatyta, kad šis lygis yra riba, nuo kurios prasideda sisteminė bankų krizė.
Ekspertai pažymi, kad šis rodiklis tris mėnesius iš eilės buvo virš kritinės ribos.
CMASF ataskaitoje teigiama, kad krizė šiuo metu yra „latentinio pobūdžio“. Turto kokybės pablogėjimas maskuojamas restruktūrizuojant pradelstas paskolas ir pasinaudojant dominuojančia valstybinių bankų padėtimi, o tai padeda valdžios institucijoms išvengti indėlininkų panikos ir išlaikyti finansų sistemos stabilumo įvaizdį.
Per pastaruosius 12 mėnesių Rusijos BVP augimas sulėtėjo iki 0,4 proc., o 2025 m. stebėta neigiama ekonominė tendencija tęsiasi ir 2026 m. pradžioje.
Dar vienas padėties blogėjimo požymis – staigiai išaugusi įmonių tarpusavio atsiskaitymų, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs, suma, kuri pirmą kartą viršijo 8 trilijonus rublių (maždaug 95 mlrd. eurų), arba 3,8 proc. Rusijos BVP. Beveik pusė Rusijos įmonių kaip pagrindinę praėjusių metų problemą nurodė vėluojančius verslo partnerių atsiskaitymus.
Kaip jau anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl blogėjančių ekonominių sąlygų, kurias lemia karas su Ukraina ir užsitęsusi ekonominė krizė, Rusijos įmonių obligacijų rinka sparčiai artėja prie didelio masto įsipareigojimų nevykdymo atvejų bangos.
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