Ukrainos ekspertai konsultuos Latviją gynybos nuo dronų klausimais

Pasak vyriausybės vadovo Andrio Kulbergo, ekspertų, kurie dalysis savo patirtimi, Rygoje laukiama ateinančiomis savaitėmis. Šiuo tikslu planuojama pasirašyti ilgalaikį susitarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos sistemos, skirtos kovai su įvairiomis grėsmėmis, sukūrimo. Su Rusija ir Baltarusija besiribojančioje Latvijoje pastaruoju metu ne kartą būta incidentų dėl įskrendančių dronų.
„Turime būti geriau pasirengę numušti dronus, įskrendančius į Latvijos oro erdvę. Niekas geriau už ukrainiečius nežino, kaip juos numušti ir atpažinti“, – sakė premjeras Rygoje po susitikimo su Ukrainos ministre pirmininke Julija Svyrydenko, kuri savo ruožtu pažadėjo pagalbą.
Prieš tai jau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ekspertai bus siunčiami į Latviją. Daugiau kaip ketverius metus nuo Rusijos agresijos besiginanti Ukraina laikoma viena lyderiaujančių šalių gynybos su dronais srityje.
Vykstant Ukrainos karui, Latvijoje jau būta kelių dronų incidentų. Ukrainos atakų metu į Baltijos šalies oro erdvę kelis kartus buvo įskridę ir sudužę nuklydę nepilotuojami orlaiviai, kuriais Kyjivas atakavo taikinius Rusijos šiaurės vakaruose. Didesnės žalos ar sužeistųjų buvo išvengta. Tačiau incidentai sukėlė politinę krizę Latvijoje, dėl kurios keitėsi vyriausybė. Naujoji A. Kulbergo vyriausybė dar dirba tik kelias dienas. J. Svyrydenko buvo pirmasis užsienio valstybė svečias.
Naujausi komentarai