Ukrainos kovos su korupcija agentūra mėgino surengti reidą parlamente

Ukrainą krečia virtinė korupcijos skandalų, dėl kurių atsistatydino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas. Ukrainos tyrėjai taip pat atskleidė 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą nukentėjusiame energetikos sektoriuje, kurią sugalvojo tariamas V. Zelenskio draugas.
„NABU ir SAPO (Specialioji kovos su korupcija prokuratūra) po slapta atliktos operacijos atskleidė organizuotą nusikalstamą grupuotę, kurioje veikė ir dabartiniai parlamento nariai“, – nurodė Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU).
„Valstybės apsaugos departamento darbuotojai priešinasi NABU pareigūnams, atliekantiems tyrimo veiksmus Ukrainos Aukščiausiosios Rados komitetuose“, – priduriama biuro pranešime.
Kovos su korupcija agentūra neatskleidė su tyrimu susijusių detalių.
Ukrainos žurnalistas ir „Ukrainskaja Pravda" tyrimų skyriaus vadovas Mykhailo Tkačas socialiniuose tinkluose pranešė, kad detektyvams buvo leista įeiti į vyriausybines patalpas.
Tyrimas tapo viešas, kai V. Zelenskis išvyko į JAV derybų dėl taikos plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje, rengimo ir po to, kai Rusija pasiuntė dešimtis dronų ir raketų į Kyjivą. Per šias atakas žuvo vienas žmogus ir dar dešimtys buvo sužeisti.
Korupcijos skandalai sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą tuo metu, kai Rusija apšaudo Ukrainos elektros tinklus, taip sutrikdydama elektros bei šilumos tiekimą esant šaltiems orams.
Skandalai taip pat vyksta jautriu V. Zelenskiui momentu, kai jis bando derėtis dėl geresnių sąlygų Ukrainai JAV tarpininkaujamose taikos derybose, intensyvėjant Rusijos puolimui.
