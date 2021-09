UNICEF: Šiaurės Korėja atsisako kiniškų vakcinų nuo COVID-19

Skurdi Šiaurės Korėja buvo pirmoji šalis, įvedusi griežtą karantiną, kai pernai sausio mėnesį uždarė savo sienas norėdama sutrukdyti virusui patekti iš kaimyninės Kinijos. Visą pasaulį apėmusi pandemija prasidėjo Uhano mieste Kinijos vidurio regione.

Pchenjanas tvirtina, kad šalyje dar neužfiksuota nė vieno COVID-19 atvejo – analitikai tuo abejoja – bet už izoliaciją sumokėjo didžiulę ekonominę kainą. Birželio mėnesį režimas pripažino, kad Šiaurės Korėją ištikusi „maisto krizė“.

Vis dėlto ši izoliuota valstybė vakcinas pagal pasaulinę programą COVAX neturtingoms šalims platinančiai UNICEF pasakė, kad kinų pagamintas vakcinas reiktų atiduoti kitiems.

Šiaurės Korėjos visuomenės sveikatos ministerija „pranešė, kad 2,97 mln. „Sinovac“ dozių, siūlomų Korėjos LDR pagal COVAX, gali būti skirtos smarkiai nukentėjusioms šalims, atsižvelgiant į ribotą vakcinų nuo COVID-19 tiekimą pasaulyje ir naujas [COVID-19] bangas kai kuriose šalyse“, naujienų agentūrai AFP sakė UNICEF atstovai.

Pchenjanas „toliau palaikys ryšį“ su COVAX, „kad gautų vakcinų nuo COVID-19 artimiausiais mėnesiais“, pridūrė jie.

Liepos mėnesį vienas Pietų Korėjos strateginių studijų centras, susijęs su Seulo žvalgybos agentūra, nurodė, kad Pchenjanas taip pat atsisakė pagal programą COVAX pasiūlytų „AstraZeneca“ vakcinos siuntų, tikriausiai dėl susirūpinimo pašaliniu poveikiu.

„Institute for National Security Strategy“ (INSS) tuomet pridūrė, kad Šiaurės Korėja neturi pakankamai šalčio grandinę užtikrinančių sandėlių „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinoms, be to, skeptiškai vertina kiniškų skiepų veiksmingumą.