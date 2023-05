V. Putinas stebisi Sakartvele vykusiais antirusiškais protestais

Praėjusią savaitę prie Tbilisio oro uosto, kur pirmą kartą nuo 2019-ųjų nutūpė rusų keleivinis lėktuvas, protestavo dešimtys kartvelų.

Oro susisiekimas buvo atnaujintas Maskvai antrus metus tęsiant karą Ukrainoje ir didėjant Rusijos tarptautinei izoliacijai.

„Iš tiesų, mane visiškai nustebino reakcija“, – per susitikimą su verslininkais sakė V. Putinas, kurio komentarą parodė televizija.

„Maniau, kad visi sakys: „Na, ačiū, tai gerai.“ Bet ne, kilo absoliučiai nesuvokiamas triukšmas, – sakė jis. – Žvelgdamas iš čia, galvoju: „Jie išprotėjo, neaišku, kas ten vyksta.“

Rusija 2008 metais kariavo trumpą, bet kruviną karą su Sakartvelu, kur stiprios antirusiškos ir provakarietiškos nuotaikos.

2019 metais reaguodama į antirusiškus mitingus Tbilisyje Rusija uždraudė oro susisiekimą su Sakartvelu. Tačiau šį mėnesį V. Putinas netikėtai draudimą atšaukė, be to, įvedė 90 dienų kelionių be vizų režimą Sakartvelo piliečiams.

Penktadienį V. Putinas sakė, kad, jo žiniomis, Sakartvelo vadovybė ne kartą prašė Rusijos atšaukti skrydžių draudimą ir vizų režimą.

Tuo pačiu jis sakė, kad Maskva nesikiš.

„Tai, kas vyksta šioje šalyje, ne mūsų reikalas“, – sakė jis ir pridūrė, kad kartvelai patys turėtų spręsti dėl savo šalies kurso.

Praėjusią savaitę protestuotojai Tbilisyje laikė plakatus su užrašais „Jūs nelaukiami“ ir „Rusija yra teroristinė valstybė“.

Sakartvelo valdžia vis dažniau kaltinama tuo, kad po daug metų trukusios įtampos dabar slapta bendradarbiauja su Kremliumi.

Vyriausybė tvirtina, kad reikia palaikyti ekonominius ryšius su Rusija.