Vance'as: Netanyahu padarė tam tikrų klaidų

J. D. Vance'as televizijos „CBS News“ socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše pabrėžė, kad Izraelis yra artimas JAV partneris, tačiau pažymėjo, kad „kartais mūsų interesai visiškai sutampa, o kartais – nesutampa“.
„Iš bendravimo su ministru pirmininku pastebėjau, kad jis agresyviai gina savo šalies interesus, – sakė J. D. Vance'as interviu, kuris visas bus transliuojamas sekmadienį. – Kartais tai reiškia, kad mes sutariame, o kartais – kad ne.“
Donaldo Trumpo ir B. Netanyahu santykiai pastarosiomis savaitėmis buvo pastebimai įtempti, o JAV prezidentas neseniai vykusio pokalbio telefonu metu Izraelio vadovą netgi pavadino „bepročiu“, pranešė leidinys „Axios“.
B. Netanyahu, nepaisydamas D. Trumpo valios, praėjusį savaitgalį uždegė žalią šviesą atsakomiesiems smūgiams prieš Iraną.
„Daugeliu atžvilgių jie išliko puikūs partneriai, tačiau mes taip pat turime sutelkti dėmesį į tai, kas geriausiai atitinka JAV interesus, o ten, kur jie išsiskiria, mes – deja, Izraelio nenaudai – turime pasirinkti Amerikos žmonių pusę“, – kalbėjo J. D. Vance'as.
Paklaustas, ar B. Netanyahu padarė klaidų bendradarbiaudamas su Vašingtonu Irano klausimu, viceprezidentas atsakė, kad „jis tikrai kai kur klydo“, tačiau atsisakė patikslinti.
„Manau, kad tokius pokalbius kartais geriau palikti asmeniniam ratui“, – teigė J. D. Vance'as.
Jungtinės Valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruožtu ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltinus pareigūnus kitose šalyse vilkinant derybas dėl susitarimo.
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