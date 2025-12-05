Vance‘as: susitarimas dėl Ukrainos gali būti pasiektas ateinančiomis savaitėmis

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, jis tai pasakė duodamas interviu televizijos kanalui „NBC News“.
Pokalbio metu J. D. Vance‘as minėjo, kad didžiausią nusivylimą jam einant viceprezidento pareigas sukėlė būtent nesugebėjimas pasiekti susitarimo dėl Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos.
„Manau, kad yra vilties – tikėkimės, kad per artimiausias savaites bus gerų naujienų šiuo klausimu“, – sakė J. D. Vance‘as.
„Manau, kad Rusijos ir Ukrainos konfliktas buvo nuolatinis visos Baltųjų rūmų administracijos nusivylimo šaltinis. Manau, kad tikrai galvojome – ir jūs milijoną kartų girdėjote prezidentą tai sakant – kad tai bus tas karas, kurį užbaigti bus lengviausia. Ir jei sakytumėte, kad taiką Artimuosiuose Rytuose pasiekti yra lengviau nei taiką Rytų Europoje, aš jums pasakyčiau, kad jūs – beprotis“, – pridūrė JAV viceprezidentas.
Tačiau J. D. Vance‘as pabrėžė, kad tebėra nusiteikęs optimistiškai.
„Manau, kad, nepaisant visko, mes padarėme didelę pažangą, bet dar nesame visiškai pasiekę finišo linijos“, – pažymėjo jis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukraina ir Jungtinės Valstijos po abiejų šalių delegacijų derybų Ženevoje susitarė toliau rengti bendrus taikos susitarimo pasiūlymus. Šalys patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai atsižvelgiama į Ukrainos suverenitetą, o toks susitarimas privalo užtikrinti stabilią ir teisingą taiką. Po derybų buvo parengtas naujas, patobulintas taikos pagrindų dokumentas.