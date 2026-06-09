Vatikanas: popiežius Leonas XIV Madride susitiko su „Bad Bunny“

„Taip (...) Aš tai patvirtinu. Jis („Bad Bunny“) buvo su savo šeima ir keliais kitais žmonėmis“, o Leonas XIV „trumpai juos pasveikino prieš išeidamas iš stadiono“, žurnalistams sakė Vatikano atstovas Matteo Bruni (Matėjas Brunis).
Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad popiežiaus komanda ir „Bad Bunny“ palyda vis dar svarsto, kada būtų geriausia paskelbti jų susitikimo nuotraukas.
Trečiąją Leono XIV kelionės į Ispaniją dieną į šią garsią futbolo areną, kur vyko popiežiaus susitikimas su Madrido vyskupijos bendruomene, susirinko apie 80 tūkst. žmonių.
Valstybinio vizito į Ispaniją pontifikas atvyko šeštadienį.
Jo atvykimas į Madridą sutampa su Puerto Riko žvaigždės „Bad Bunny“ koncertų serija, o kai kurie stebėtojai atkreipia dėmesį į tai, kad jaunimas blaškosi tarp dvasingumo ir muzikos.
„Manau, kad daugelis pamatys „Bad Bunny“. Bet manau, kad čia bus ir keletas, norinčių pamatyti popiežių. Ir tai kažką sako“, – apie prieštaringus lojalumus vizito išvakarėse kalbėjo popiežius.
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