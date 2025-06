Venecijoje kyla protestai prieš vieno turtingiausių planetos žmonių vestuves

Be to, mieste pasirodė plakatai su J. Bezoso veidu ir pakeistu „Amazon“ logotipu. „Venecija neparduodama“, – pareiškė grupė, pasivadinusi „Nėra vietos Bezosui“ („No Space for Bezos“). Pasak jos, Venecija tampa superturtuolių žaidimo aikštele, kai tuo tarpu vietiniams gyvenimas jų pačių mieste tampa sunkiai įkandamas. Aktyvistai instagrame rašė neketinantys „rinkti trupinių, nukritusių nuo milijardieriaus stalo“.

Miestas kritiką atmeta. Tai esą privati šventė, ribojimų gyventojams nebus. Nors vandens taksi rezervuoti svečiams, tačiau įprastinio laivų eismo tai nepaveiks. Meras Luigi Brugnaro, pasak italų naujienų agentūros „Ansa“, kalbėjo, kad milijardieriaus vestuvės yra garbė miestui ir pavadino protestuotojus mažuma. Veneto regiono vadovas Kuca Zaia feisbuke rašė: „Noriu, kad Jeffas Bezosas būtų sutiktas išskėstomis rankomis“. Esą nedera protestuoti, reikia didžiuotis.

Anot italų žiniasklaidos, vestuvės bus švenčiamos birželio 24–26 dienomis. Laukiama atvykstant apie 250 svečių, įskaitant tokias garsenybes, kaip aktorius Leonardas DiCaprio ir atlikėja Katy Perry, taip pat Ivanka Trump, JAV prezidento duktė. Vestuvių puotoje dainuos muzikos žvaigždė Lady Gaga.

Tai nebus pirmosios garsenybių vestuvės Venecijoje. Čia aukso žiedus sumainė ir aktorius George‘as Clooney‘is su advokate Amal Alamuddin, taip pat buvusi teniso žvaigždė Ana Ivanović bei garsus vokiečių futbolininkas, pasaulio čempionas Bastianas Schweinsteigeris.

Venecija yra viena populiariausių Italijos traukos vietų, ji daug metų kenčia nuo masinio turizmo padarinių.