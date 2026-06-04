Venesueloje apsilankė JAV kariuomenės vadas

JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas D. Caine'as „pabrėžė Venesuelos stabilumo, bendro saugumo Vakarų pusrutulyje svarbą ir Jungtinių pajėgų įsipareigojimą užtikrinti JAV plano Venesuelai įgyvendinimą“, nurodė atstovas spaudai Joe Holsteadas.
Generolas yra naujausias JAV pareigūnas, apsilankęs Venesueloje po to, kai sausio pradžioje per žaibišką reidą buvo nušalintas Nicolas Maduro ir išgabentas į Niujorką stoti prieš teismą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo to laiko sušvelnino sankcijas Venesuelai, o Karakasas priėmė angliavandenilių ir kasybos sektorių reformas, kad atvertų juos privačioms investicijoms.
D. Caine'as taip pat apsilankė neseniai vėl atidarytoje JAV ambasadoje Karakase, teigė jo atstovas spaudai.
D. Caine'as nesusitiko su laikinąja prezidente Delcy Rodriguez, kuri anksčiau trečiadienį išvyko į Indiją; tai pirmasis jos tarptautinis valstybinis vizitas po to, kai po N. Maduro nušalinimo ji užėmė aukščiausią šalies vadovės postą.
„Jungtinės Valstijos yra įsipareigojusios siekti stabilios, klestinčios ir demokratinės Venesuelos, bendradarbiaujančios su JAV“, – priduriama J. Holsteado pareiškime.
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