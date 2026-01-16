Venesuelos opozicijos lyderė sako įteikusi Donaldui Trumpui savo Nobelio medalį
Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) ketvirtadienį pranešė, kad įteikė savo Nobelio taikos premijos medalį Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), taip siekdama patraukti į savo pusę JAV prezidentą, kuris po Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) nuvertimo paliko ją nuošalyje.
Šis „nuostabus abipusės pagarbos gestas“, kaip jį ketvirtadienį pavadino D. Trumpas, atliktas po to, kai respublikonas pareiškė, jog apdovanojimas turėjo atitekti jam, ir atsisakė paremti M. C. Machado po sausio 3 dieną įvykdytos JAV karinės operacijos N. Maduro sulaikyti.
„Jis to nusipelnė, ir tai buvo labai emocinga akimirka“, – vėliau interviu transliuotojui „Fox News“ sakė M. C. Machado.
Nepaisant šio gesto, D. Trumpas remia N. Maduro viceprezidentę Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges), o ne M. C. Machado, tol, kol ji laikosi Vašingtono linijos, ypač dėl prieigos prie didžiulių Venesuelos naftos atsargų.
„Įteikiau Jungtinių Valstijų prezidentui Nobelio taikos premijos medalį“, – žurnalistams prie JAV Kapitolijaus sakė M. C. Machado, kur ji po pietų su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose susitiko su įstatymų leidėjais.
58-erių M. C. Machado teigė, kad tai buvo „pripažinimas už jo išskirtinį įsipareigojimą mūsų laisvei“.
Kol kas nėra aišku, ar po šio uždaro susitikimo D. Trumpas iš tiesų pasiliko apdovanojimą sau.
Norvegijos Nobelio komitetas nurodo, kad jo skiriamos premijos negali būti perleidžiamos kitiems asmenims.
