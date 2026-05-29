Vengrijos policija: nėra pagrindo drausti šių metų Budapešto „Pride“ eitynių

Valdant buvusiam nacionalistų premjerui Viktorui Orbanui, praeitais metais renginys buvo uždraustas.
Ministras pirmininkas Peteris Magyaras, proeuropietiškas konservatorius, balandį vykusiuose rinkimuose po 16 metų išstūmęs V. Orbaną iš posto, reguliariai reiškė savo paramą lygybei ir susirinkimų laisvei.
Tačiau jis nėra konkrečiai išreiškęs palaikymo „Pride“ paradui, taip pat nesiėmė atšaukti daugybės valdant V. Orbanui priimtų įstatymų, kuriais buvo apribotos LGBTIQ teisės.
Trečiadienį „Pride“ organizatoriai pateikė oficialų pranešimą apie ketinimą surengti šių metų eitynes birželio 27 dieną.
„Pranešimo apie 2026 metų „Pride“ paradą teikimo procese ir per vėlesnes asmenines konsultacijas su organizatoriais nekilo jokių pagrindų drausti šį susirinkimą“, – elektroniniu paštu naujienų agentūrai AFP teigė pareigūnai.
Pareiškime taip pat nurodoma, kad policija priėmė „nurodomojo ir ribojamojo pobūdžio sprendimus dėl trijų atsakomųjų demonstracijų“, leisdama šiuos susibūrimus, tačiau atitraukdama juos nuo „Pride“ parado.
Pasak organizatorių, nepaisant oficialaus draudimo, praėjusių metų „Pride“ eitynės pritraukė rekordinį skaičių – daugiau nei 200 tūkst. žmonių.
Toks aktyvumas buvo vertinamas kaip griežtas atsakas į V. Orbano ilgametį LGBTIQ teisių varžymą prisidengiant „vaikų apsauga“.
Praėjusį mėnesį aukščiausiasis Europos Sąjungos (ES) teismas nusprendė, kad 2021 metų teisės aktai, kurie pernai buvo iš dalies pakeisti, kad taptų pagrindu uždrausti „Pride“, pažeidžia bloko taisykles.
Dalyviams už dalyvavimą „Pride“ parade galėjo grėsti baudos iki 500 eurų, tačiau policija nesiėmė prieš juos jokių veiksmų.
Tačiau Budapešto merui Gergely Karacsony , kuris prisidėjo prie renginio organizavimo siekdamas apeiti taisykles, buvo pateikti kaltinimai dėl uždrausto parado organizavimo, o prokurorai siekia jam skirti baudą.
Kitam aktyvistui, suorganizavusiam vieninteles „Pride“ eitynes Vengrijoje už sostinės ribų, taip pat gresia bauda už šio parado surengimą praėjusiais metais.
(be temos)
(be temos)