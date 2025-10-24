Verslininkas Alexandru Munteanu paskirtas Moldovos premjeru

„Po konsultacijų su parlamento frakcijomis šiandien pasirašiau dekretą, kuriuo kandidatu į Moldovos Respublikos ministro pirmininko postą skiriu Alexandru Munteanu“, – rašė M. Sandu socialiniame tinkle „Facebook“.
Moldovos valdančioji proeuropietiška Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) praėjusį mėnesį įvykusiuose parlamento rinkimuose iškovojo svarbią pergalę.
PAS laimėjo 55 iš 101 mandato – tiek, kad galėtų savarankiškai suformuoti vyriausybę ir išlaikyti buvusios sovietinės šalies proeuropietišką kryptį.
Balsavimą 2,4 mln. gyventojų turinčioje šalyje aptemdė įtarimai dėl Rusijos kišimosi, tačiau Maskva kaltinimus neigė.
M. Sandu pasirinko A. Munteanu, norėdama paskatinti vienos skurdžiausių Europos šalių, esančios tarp karo nuniokotos Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) narės Rumunijos, ekonomiką.
Tikimasi, kad parlamentas patvirtins A. Munteanu per balsavimą kitą savaitę.
Politikos naujokas
61 m. A. Munteanu neturi politinės patirties ir yra mažai matytas viešumoje.
2016 metais jis įkūrė bendrovę, valdančią investicijas Ukrainoje, Baltarusijoje ir Moldovoje.
Jis kelerius metus gyveno Ukrainoje, bet Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus plataus masto invaziją persikėlė į Bukareštą. Jis turi Moldovos, Rumunijos ir JAV pilietybes.
Anksčiau jis, kaip ir M. Sandu, dirbo Pasaulio banke.
Jis taip pat buvo universiteto profesorius, dėstęs kadenciją baigiančiam premjerui Dorinui Receanui, kuris traukiasi iš politikos.
Praėjusią savaitę duodamas interviu televizijai A. Munteanu sakė, kad jį erzina, kai žmonės vadina Moldovą viena skurdžiausių Europos šalių.
„Atvykau padėti, – sakė A. Munteanu, – ir dėsiu visas pastangas, kad iki 2028 metų įstotume į Europos Sąjungą.“
Moldova pateikė paraišką dėl narystės ES prasidėjus karui Ukrainoje, o stojimo derybos prasidėjo pernai.
A. Munteanu turi Kolumbijos universiteto Niujorke ekonominės politikos vadybos magistro laipsnį ir Maskvos valstybinio universiteto fizikos magistro laipsnį.
Prorusiškų opozicinių socialistų lyderis Igoris Dodonas pavadino A. Munteanu profesionalu ir geru ekonomistu, tačiau sakė, kad partija už jį nebalsuos.
„Ekonomika ir politika yra labai skirtingi dalykai“, – sakė I. Dodonas.
Politikos analitikas Nicolae Negru agentūrai AFP sakė, kad A. Munteanu kandidatūros iškėlimas rodo, jog Moldovoje pereinama nuo saugumo prie ekonomikos.
„Moldovos piliečiai pasirinko Europos Sąjungą, o tai automatiškai reiškia, kad jie pasirinko taiką ir gerovę. Naujoji vyriausybė turi tai užtikrinti ir reaguoti į rinkėjų lūkesčius“, – sakė N. Negru.
