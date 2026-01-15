Vienas iš dviejų favoritų užimti ECB vicepirmininko postą – Latvijos banko valdytojas

Trečiadienį komiteto nariai surengė neoficialų apsikeitimą nuomonėmis su šešiais kandidatais užimti ECB pirmininko pavaduotojo pareigas.
Komiteto koordinatoriai, atstovaujantys daugumai jo narių, pageidaujamais kandidatais į šias pareigas pasirinko M. Kazaką ir buvusį Portugalijos finansų ministrą Mario Centeno.
Šiam postui užimti taip pat buvo svarstomos Estijos banko valdytojo Madiso Mullerio, Suomijos banko valdytojo Ollio Rehno, buvusio Lietuvos finansų ministro Rimanto Šadžiaus ir Kroatijos nacionalinio banko valdytojo Boriso Vujčičio kandidatūros.
Iki šiol nė vienas iš ECB valdybos narių neatstovavo šaliai, kuri į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. ar vėliau.
Pranešama, kad gruodžio mėnesį Latvijos vyriausybė patvirtino M. Kazako kandidatūrą į ECB pirmininko pavaduotojo pareigas.
Šiuo metu ECB pirmininko pavaduotojo pareigas eina Luisas de Guindosas, kurio kadencija baigsis 2026 m. gegužės 31 d.
Naujausi komentarai