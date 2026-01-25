Vilniuje viešintis Volodymyras Zelenskis ragina baltarusius siekti nepriklausomybės

„Tikrosios nepriklausomybės ir tikrojo gyvenimo saugumo baltarusiams dar reikia pasiekti. Deja, kol kas Lukašenkos baltajam špicui palikta daugiau teisių nei Baltarusijos žmonėms. Buvo galimybė tai pakeisti 2020 metais ir bus, aš esu tikras, dar viena galimybė. Bet tada baltarusiams neužteko paramos. O dabar visi jaučiame, kiek sunkiau, brangiau, pavojingiau tai tapo visiems dėl Baltarusijos priklausomybės nuo Maskvos“, – sekmadienį Šv. Mišiose 1863–1864 metų sukilimo metinėms paminėti Vilniaus katedroje teigė V. Zelenskis.
Ukrainos lyderis teigė, kad 2020 metais vykę masiniai žmonių protestai turėjo būti labiau remiami Europos ir pasaulio.
„Europa ir pasaulis turėjo paremti sukilusius žmones ir istorija būtų buvusi kitokia, saugesnė“, – teigė V. Zelenskis.
„Aš atskirai noriu pasakyti Baltarusijos žmonėms: jūs esate Europos žmonės, kurie kartu su visomis mūsų tautomis bus vieningoje laisvoje Europoje. Taikioje Europoje, stiprioje Europoje. Jūs nebūsite ištrinti, mes nebūsime ištrinti“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.
Jis kalbėjo, kad rusiškų „Shahed“ dronų smūgiams ryšys palaikomas ir iš Baltarusijos, Rusija naudoja Baltarusiją „kaip poligoną šantažuoti Europai ir pasauliui“. V. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pramonė dirba Rusijos karui, o Baltarusijos prekybininkai padeda Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui įsigyti komponentų, reikalingų kelti grėsmę Europai.
„Štai kodėl Europai svarbu neprarasti nei vienos tautos gyvenančios laisvėje. Štai kodėl Europai labai svarbu negaišti laiko. Štai kodėl mes turime kasdien dirbti dėl stipriosios Europos“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas kalbėjo, jog Europos politikai turėtų vertinti tai, kad jie atstovauja laisvoms ir nepriklausomoms valstybėms ir kad nebereikia būti sukilimų prieš imperijas ar okupantus vadais, tačiau pabrėžė, kad Europai dar per anksti atsipalaiduoti, kol „Rusijos karo mašina nesustabdyta, o Europos kaimynystėje esantys diktatoriai nesilpsta“.
„Rusija neturi tokių raketų, kurios galėtų panaikinti faktą, kad Europos tautos yra laisvos. (...) Europa turi veikti. Karas turi būti sustabdytas ir turi būti užtikrintas saugumas“, – sakė V. Zelenskis.
Minint sukilimo metines sekmadienį Lietuvoje lankosi V. Zelenskis ir Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.
1863–1864 metais buvusios Abiejų Tautų Respublikos (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės) nacionalinis pasipriešinimas Rusijos imperijos valdžiai buvo kovingiausias, ilgiausiai trukęs tautinio ir socialinio išsivadavimo judėjimas Rusijos imperijoje XIX amžiuje.
Sukilimas apėmė Lenkijos karalystę (į ją įėjo ir Užnemunė), Lietuvą, Baltarusiją ir dalį Ukrainos. Pasipriešinimą Rusijos imperija numalšino, bet sukilimas turi ypatingą reikšmę visoms tautoms, kovojusioms prieš priespaudą.
1863–1864 metų sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena minima sausio 22-ąją.
Naujausi komentarai