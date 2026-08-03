Visoje Lenkijoje vyko solidarumo su Ukraina mitingai

Renginį organizavo baltarusių kilmės ukrainiečių žurnalistas bei aktyvistas Dmytro Halko ir aktyvistas Patrickas Zharna.
Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis – ypač internete.
Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti.
Aktyvistai taip pat teigė, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių.
Sostinėje prie Pilies aikštės susirinko apie 100 žmonių, nešinų Lenkijos, Ukrainos vėliavomis ir raudonai balta Baltarusijos vėliava – opozicijos simboliu.
Renginio dalyviai laikė transparantus ir plakatus su šūkiais, raginančiais priešintis ksenofobijai, agresijai ir bandymams suskaldyti Lenkijos gyventojus pagal jų tautinę priklausomybę.
Demonstruodami vienybę, susirinkusieji laikėsi už rankų, pranešė transliuotojui „TVP World“ giminingas portalas – ukrainiečių kalba veikianti internetinė svetainė „Slawa“.
Protingi žmonės, siekiantys santarvės
Tarp demonstracijų dalyvių buvo Lenkijos ir Ukrainos visuomenės veikėjai, Euromaidano aktyvistai, taip pat lenkų žiniasklaidos atstovai.
„Norėjome parodyti, kad protingų žmonių, siekiančių santarvės, yra daugiau nei šovinistų“, – Lenkijos naujienų agentūrai PAP sakė iš Baltarusijos kilęs renginio organizatorius, buvęs Ukrainos karo korespondentas ir dezinformacijos analizės ekspertas D. Halko.
Jis teigė, kad renginys vyko taikiai ir be jokių provokacijų.
„Labiausiai mane sujaudino akimirka, kai pro mūsų piketą praėjo keletas lenkų karių, o jų vadas kreipėsi į mane ukrainiečių kalba. Tai simboliškai parodė, kad žmonės yra mūsų pusėje, kad parama vis dar egzistuoja. Turime išeiti į gatves ir garsiai pareikšti apie savo teises bei būtinybę palaikyti gerus kaimyninius santykius“, – agentūrai PAP sakė D. Halko.
„Jei Lenkijos ir Ukrainos santykiai pablogės, nukentės visi“, – pridūrė jis.
Sekmadienio piketas yra reakcija į įvykius, kurie pastaruoju metu įvyko visoje Lenkijoje, be kita ko Vroclave, kur buvo užpulti du Ukrainos piliečiai, Bielsko-Bialoje, kur vyriškis viešojo transporto autobuse ėmė užgaulioti ukrainietes moteris ir vaikus, bei Glivicoje, kur užpuolikas beisbolo lazda sumušė 46 metų Ukrainos pilietį.
O sekmadienį buvo sulaikytas 18-metis ukrainietis, Žemutinės Silezijos regione pietvakarinėje Lenkijos dalyje peiliu sužalojęs lenkę.
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