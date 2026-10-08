Vladimiras Putinas Irano lyderiui žada „daryti viską“, kad padėtų užbaigti karą

„Esame pasirengę daryti viską, kas mūsų galiose, kad prisidėtume prie šios situacijos sprendimo“, – pareiškė V. Putinas prieš regioninį aukščiausiojo lygio susitikimą Centrinės Azijos Turkmėnijos šalyje ir pridūrė, kad Iranas ėmėsi „realių pastangų karui užbaigti“ nuo tada, kai vasario 28 dieną prasidėjo JAV ir Izraelio atakos.
V. Putinas taip pat pagyrė „teigiamą“ Irano ir Rusijos santykių „raidą“.
Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą Ukrainoje, Rusija ir Iranas gerokai sustiprino savo karinius ir prekybinius ryšius. Šalys taip pat tapo vis labiau priklausomos viena nuo kitos.
Abu lyderiai į Turkmėniją atvyko ketvirtadienio vakare, Avazos kurorte prie Kaspijos jūros vyksiančio Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) – buvusių sovietinių respublikų grupės – aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse.
Prezidentai prieš tai buvo susitikę rugsėjo mėnesį Kirgizijoje vykusio Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse.
Ukraina ir Vakarų šalys kaltina Iraną, kad šis tiekia Rusijai dronus „Shahed“ ir trumpojo nuotolio raketas, kurias Maskva naudoja savo karinėje kampanijoje.
Tuo metu Rusija kaltinama tuo, kad teikia Iranui taikinių nustatymo duomenis, kuriuos Teheranas naudoja smūgiams JAV objektams Artimuosiuose Rytuose.
Susitikimas įvyko tuo metu, kai Teherano ir Vašingtono derybos, regis, atsidūrė aklavietėje. M. Pezeshkianas šią savaitę pareiškė, kad derybos su Vašingtonu yra „beprasmės“.
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