Šis įstatymas, kurį gegužės 13 dieną priėmė Rusijos Valstybės Dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karines pajėgas užsienyje, siekiant „apsaugoti“ Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu.
Ši žinia pasirodė tuo metu, kai Vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO – šis scenarijus po 2022 metais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu, rašo portalas.
Rusijos įstatymų leidėjai šį įstatymą priėmė „kovodami prieš užsienyje besitęsiančią plačiai paplitusios rusofobijos kampaniją“.
Valstybės Dūmos gynybos reikalų komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas šį įstatymą susiejo su Aleksandro Butiagino – rusų archeologo, kuris kelis mėnesius buvo sulaikytas Lenkijoje dėl neteisėtų kasinėjimų Rusijos okupuotame Kryme, – atveju.
Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančių rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014 metų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą, rašo ukrainiečių portalas.
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