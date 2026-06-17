Vokietija ir Lenkija pasirašys sumažinto masto gynybos sutartis

Su Rusija ir Ukraina besiribojanti NATO narė Lenkija per daugiau nei ketverius metus trunkančią Maskvos invaziją į šalį kaimynę siekia sustiprinti savo gynybą. Ji padvigubino sutarčių su sąjungininkėmis Europoje skaičių, tvyrant abejonėms dėl JAV karių buvimo žemyne.
Lenkijos ir Vokietijos gynybos ministrai Varšuvoje planuoja pasirašyti susitarimus, minint 35-ąsias 1991 m. pasirašytos Geros kaimynijos sutarties, atvėrusios naują skyrių santykiuose po Šaltojo karo, metines. Varšuvos ir Berlyno santykiai pagerėjo, kai į valdžią grįžo Europai palankus Donaldas Tuskas. Valdant kraštutinių dešiniųjų vyriausybėms santykiai daugelį metų buvo įtempti.
Tačiau, pasak Varšuvos, trečiadienį pasirašomi susitarimai bus grindžiami esama 2011 m. sistema, apimančia daugiausia bendradarbiavimą Baltijos jūroje, infrastruktūrą ir kibernetinį saugumą. Į juos neįtrauktos abipusio saugumo sąlygos, viršijančios esamus įsipareigojimus NATO ir Europos Sąjungoje (ES).
Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad planuotas ambicingesnis paktas, bet D. Tusko vyriausybė pasirinko supaprastintą versiją, baimindamasi prezidento nacionalisto Karolio Nawrockio ir konservatyvios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) pasipriešinimo.
„Visiems žinoma „Teisės ir teisingumo“ bei prezidento manija dėl visko, kas susiję su Vokietija, todėl jis, žinoma, vetuotų“, – šį mėnesį Lenkijos žiniasklaidai sakė užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis, turėdamas omenyje K. Nawrockį.
Lenkijos nacionalistinės partijos daugelį metų rėmėsi giliai įsišaknijusiu nepasitikėjimu Vokietija, šaliai per Antrąjį pasaulinį karą patyrus didžiulį sunaikinimą.
Bendradarbiavimas Baltijos jūroje
K. Nawrockis – konservatyvus JAV lyderio Donaldo Trumpo sąjungininkas – iki šiol neratifikavo su Jungtine Karalyste pasirašytos sutarties.
Varšuva laiko paktus su Londonu ir Paryžiumi istoriniais, juos pasirašė valstybių vadovai, o susitarimus su Vokietija pasirašys ministrai.
Vis dėlto sutartyje numatytas sustiprintas kaimynių karinis koordinavimas, siekiant glaudžiau bendradarbiauti Baltijos jūroje, taip pat kosmoso srityje, apsaugant ypatingos svarbos infrastruktūrą ir kibernetinio saugumo srityje.
Sutartis taip pat galėtų atverti kelią Vokietijos kariams padėti Lenkijai sustiprinti jos rytines sienas.
Piotras Szymanskis iš Varšuvos Rytų tyrimų centro teigė, kad paktai bus svarbūs atsižvelgiant į „padidėjusį NATO budrumą, įskaitant pastangas apsaugoti itin svarbią povandeninę infrastruktūrą ir stebėti vadinamąjį šešėlinį laivyną“.
Politinės konsultacijos
Susitarimus pasirašant Varšuvoje, užsienio reikalų ministras R. Sikorskis Berlyne susitiks su kolega iš Vokietijos Johannu Wadephulu. Abu ministrai surengs „politines konsultacijas, skirtas dvišalei, saugumo ir gynybos politikai, bei dar kartą patvirtins įsipareigojimą toliau remti Ukrainą“, pranešė Varšuvos užsienio reikalų ministerija.
Susitikimas vyks praėjus kelioms dienoms po D. Tusko kritikos sąjungininkėms, kad neįtraukė Lenkijos į pastaruoju metu Londone vykusias derybas dėl Ukrainos.
„Pasakiau jam, kad mes nesilaikysime jokių susitarimų, į kuriuos Lenkija nebuvo įtraukta, jie mūsų neįpareigos“, – Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui sakė D. Tuskas, po derybų Londone pasikalbėjęs su juo telefonu.
Varšuva taip pat kritikavo kai kurių ES šalių, įskaitant Vokietiją, pateiktus pasiūlymus atnaujinti dialogą su Kremliumi siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
Lenkija ir Vokietija pasirašys susitarimus prieš kitą mėnesį Ankaroje vyksiantį NATO aukščiausiojo lygio susitikimą. Per jį europiečiai sieks veikti vieningai, svarbiausia pokalbių tema bus JAV pajėgų buvimas žemyne.
JAV pajėgumų sumažinimas reikštų didesnį Lenkijos ir Vokietijos vaidmenį, pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Pawelas Zalewskis.
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