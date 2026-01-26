 Vokietija skyrė milijono eurų atlygį už informaciją apie išpuolį prieš Berlyno elektros tinklą

2026-01-26 21:04
Viljama Sudikienė (DPA)

Vokietijos valdžia skyrė 1 milijono eurų atlygį už informaciją, kuri padėtų suimti asmenis, atsakingus už išpuolį prieš elektros infrastruktūrą Berlyne, kai dešimtys tūkstančių žmonių kelias dienas liko be elektros.

Vokietija skyrė milijono eurų atlygį už informaciją apie išpuolį prieš Berlyno elektros tinklą / Pixabay nuotr.

Berlyno vidaus reikalų senatorė Iris Spranger sakė, kad šią unikalią sumą pasiūlė federalinė vyriausybė. „Čia kalbame apie terorizmą“, – Berlyno žemės parlamento vidaus reikalų komitetui sakė ji.

Maždaug 45 tūkst. namų ūkių pietvakarių Berlyne buvo atjungti nuo elektros ir šildymo esant minusinei temperatūrai po metų pradžioje įvykdyto aukštos įtampos kabelių padegimo. Tai tapo ilgiausiu nuo Antrojo pasaulinio karo elektros energijos tiekimo sutrikimu mieste.

Prireikė daugiau nei keturių dienų, kad visi gyventojai būtų vėl prijungti prie elektros tinklo. Išpuolis taip pat sukėlė diskusijas apie geresnę pagrindinės infrastruktūros apsaugą ir miesto reagavimą į krizes.

Valdžia mano, kad ataką surengė kairiųjų kovotojų grupė, tačiau kol kas įtariamieji nesuimti.

 

 

Šiame straipsnyje:
Vokietija
milijono eurų atlygis
Berlyno elektros tinklas

