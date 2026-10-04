Vokietija skyrė Ukrainai daugiau nei 1,3 mlrd. eurų paramą

Apie šį paketą bendroje spaudos konferencijoje Kyjive pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas).
V. Zelenskis teigė, kad į paketą įtraukta skubiai reikalinga ginkluotė, parama Ukrainos energetikos sektoriui ir finansavimas naujų perėmėjų gamybai, specialiai pritaikytų kovai su Rusijos reaktyviniais atakos dronais.
„Tai ginklai, kurie padės dabar, parama mūsų energetikos sektoriui – tai labai svarbu“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Tai greitai ir pastebimai sustiprins Ukrainos oro gynybą.
Pakete numatytas 1 mlrd. eurų karinei pagalbai ir maždaug 350 mln. eurų parama energetikos sektoriui, apimanti lėšas generatoriams ir per Rusijos atakas apgadintai infrastruktūrai remontuoti.
„Tai greitai ir pastebimai sustiprins Ukrainos oro gynybą, o šis pastiprinimas yra skubiai reikalingas“, – nurodė F. Merzas.
Jis pridūrė, kad energetikos paketas skirtas sušvelninti Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai poveikį artėjant žiemai.
Zelenskis: JAV iki spalio pabaigos nori trišalių derybų su Rusija ir Ukraina
Ukrainos prezidentas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kyjivu ir Maskva dėl ketverius su puse metų trunkančio plataus masto karo užbaigimo ir surengti susitikimą iki spalio pabaigos.
„JAV pusė šiuo metu palaiko ryšį su Ukraina bei Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos trišaliu formatu surengti techninio lygio susitikimą“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis teigė šeštadienį kalbėjęsis su JAV derybininkais.
„Patvirtinau jiems, kad mūsų pusė yra pasirengusi pritarti šiam grafikui“, – pridūrė jis.
JAV vadovaujamos taikos pastangos iš esmės sustojo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į savo karą su Iranu, o Ukraina skelbia, kad Rusija suintensyvino oro atakas visoje karo nualintoje šalyje.
V. Zelenskis nenurodė, kur vyks derybos, tačiau pabrėžė, kad Ukraina yra „atvira deryboms Emyratuose ar kitoje JAV pusės pasiūlytoje šalyje“.
Jungtiniai Arabų Emyratai praeityje jau priėmė JAV tarpininkaujamas derybas, kuriomis siekta užbaigti Rusijos invaziją.
Kremlius rugsėjį nurodė, kad trišalės derybos dėl karo pabaigos galėtų įvykti spalį.
„Neatmetame tokios galimybės; kalbame apie artimiausią ateitį“, – Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Ria“ ir TASS tuo metu citavo Kremliaus atstovą spaudai Dmitrijų Peskovą.
Ankstesni derybų raundai apčiuopiamos pažangos taikos link neatnešė, Maskvai nesutikus atsisakyti savo maksimalistinių sąlygų.