Vokietija: TTT sprendimas patvirtina, kad klimato apsauga yra visų valstybių pareiga

Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) trečiadienį, be kita ko, nurodė, kad valstybės, pažeidžiančios klimato kaitos įsipareigojimus, kiekvienu konkrečiu atveju gali būti įpareigotos mokėti kompensacijas.

TTT pabrėžė, kad norint priteisti kompensaciją, turi būti aiškiai įrodytas ryšys tarp neteisėtos veiklos ir žalos.

Vokietijos užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ paskelbė, jog TTT patvirtino, kad „klimato apsauga yra visų valstybių pareiga“.

Ministerija pridūrė, kad šis TTT sprendimas yra svarbus etapas.

Tai didžiausia kada nors TTT nagrinėta byla. Ekspertai teigia, kad teisėjų nuomonė gali pakeisti teisingumą klimato srityje ir padaryti didelę įtaką įstatymams visame pasaulyje.

Per dešimtmetį iki 2023-iųjų jūros lygis pasaulyje vidutiniškai pakilo apie 4,3 cm, o kai kuriose Ramiojo vandenyno dalyse – dar aukščiau. Be to, dėl iškastinio kuro deginimo pasaulis nuo priešindustrinių laikų atšilo 1,3 laipsnio Celsijaus.

Bylas dažnai inicijuoja klimato kaitos pažeidžiamos bendruomenės ir šalys, sunerimusios dėl lėtos pažangos stabdant planetą šildančią taršą iškastiniu kuru.

JT pavedė 15 TTT, sprendžiančio ginčus tarp valstybių, teisėjų atsakyti į du pagrindinius klausimus.

Pirma: ką valstybės pagal tarptautinę teisę privalo daryti, kad apsaugotų aplinką nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo „dabartinių ir būsimų kartų labui“?

Antra: kokios pasekmės laukia valstybių, kurių išmetamosios dujos padarė žalos aplinkai, ypač pažeidžiamoms žemai esančioms salų valstybėms?

Siekdami atsakyti į šiuos du klausimus, TTT teisėjai peržiūrėjo dešimtis tūkstančių puslapių viso pasaulio šalių ir organizacijų pateiktų dokumentų.

TTT patariamosios nuomonės valstybėms nėra privalomos.

Kritikai mano, kad didžiausi teršėjai paprasčiausiai ignoruos šiuos TTT sprendimus.