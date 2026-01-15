Vokietijai pavyko išvengti dar vienų recesijos metų

Preliminarūs duomenys rodo, kad didžiausia Europos ekonomika praėjusiais metais vėl ėmė palengva augti, o su ja kiek pakilo ir kanclerio Friedricho Merzo, kuris šias pareigas pradėjo eiti gegužę, reitingai.
Palyginti su praėjusiu ketvirčiu, ketvirtąjį metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) išaugo 0,2 proc., o tai rodo, kad vargstanti šalies ekonomika, kuriai sunkiai sekasi atsigauti po koronaviruso pandemijos ir su Rusijos invazija į Ukrainą susijusios energetinės krizės, įgyja šiokį-tokį pagreitį.
Tikimasi, kad rekordinės investicijos į viešąją infrastruktūrą ir gynybą 2026 m. privers BVP augimą įsibėgėti, tačiau Vokietijos pramonės bazę ateinančiais metais gali toliau slėgti tokios struktūrinės problemos, kaip didelės energijos sąnaudos ir didėjanti konkurencija.
