 Vokietijoje statoma aukščiausia pasaulyje vėjo jėgainė

Vokietijoje statoma aukščiausia pasaulyje vėjo jėgainė

2026-09-30 10:21
BNS inf.

Rytų Vokietijoje statoma vėjo jėgainė antradienį pasiekė galutinį 365 metrų aukštį ir, pasak ją statančios bendrovės, tapo aukščiausia pasaulyje.

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<span>Vokietijoje statoma aukščiausia pasaulyje vėjo jėgainė</span>
Vokietijoje statoma aukščiausia pasaulyje vėjo jėgainė / Scanpix nuotr.

Projekto vykdytoja „Gicon“, planuojanti turbiną paleisti lapkričio mėnesį, teigė, kad aukštis buvo pasiektas „pastačius turbinos vidinį bokštą“ naudojant specialią kabelių kėlimo sistemą. Tai reiškia, kad Šipkau mieste, Brandenburgo žemėje, esanti turbina, prie kurios dabar jau pritvirtintos rotoriaus mentės, yra antras pagal aukštį statinys Vokietijoje, vos trimis metrais žemesnis už Berlyno televizijos bokštą.

Pasak „Gicon“, turbina suprojektuota taip, kad išnaudotų stipresnius ir pastovesnius aukščiau pučiančius vėjus, kad pagamintų dvigubai daugiau energijos nei įprasta vėjo turbina.

Ši milžiniška turbina, pastatyta tarp maždaug penkiasdešimties panašių turbinų 2000 metais įrengtame Šipkau vėjo jėgainių parke, turėtų tiekti elektrą 7500 namų ūkių, kaip šių metų pradžioje lankydamasis objekte AFP pranešė vienas iš įmonės vadovų.

Projektas, kuriam valstybė per savo pažangių inovacijų agentūrą skyrė 20–30 mln. eurų finansavimą, įgyvendintas regione, kuris istoriškai buvo anglies kasybos regionas, tačiau kuriame didžiulės atviros kasyklos palaipsniui uždaromos, kad būtų įgyvendinti Vokietijos klimato tikslai.

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aukščiausia pasaulyje vėjo jėgainė

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