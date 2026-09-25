Vokietijoje užblokuota beveik 10 tūkst. kibernetinių nusikaltėlių naudotų telefono numerių

Šios priemonės yra platesnės kovos su sukčiavimu operacijos „Herakles“, vykdomos mažiausiai nuo 2025 m. birželio, dalis. Nuo jos pradžios Vokietijoje ir Austrijoje iš viso išjungti 13 888 telefono numeriai – 13 397 Vokietijoje ir 491 Austrijoje.
Pareigūnų teigimu, pagal šią sukčiavimo schemą, vadinamą kibernetiniu prekybos sukčiavimu (cybertrading fraud), aukoms žadama didelė grąža ir jos įtikinamos investuoti dideles pinigų sumas per apgaulingas internetines platformas.
Vėliau brokeriais apsimetantys skambučių centrų darbuotojai spaudžia aukas investuoti dar daugiau. Tokia apgaulė gali ištisus mėnesius atrodyti teisėta, tačiau pinigai paprastai prarandami, teigia pareigūnai.
Nenustatyti nusikaltėliai veikia tarptautiniu mastu ir, institucijų teigimu, naudojasi „nusikaltimo kaip paslaugos“ (crime-as-a-service) modeliu. Aukų pervesti pinigai iš tikrųjų niekada neinvestuojami.
Telekomunikacijų bendrovėms buvo nurodyta atjungti sukčiavimui naudojamus numerius, sugriežtinti registracijos procedūras ir sustiprinti pardavimo partnerių bei platintojų atitikties patikras, siekiant juos kruopščiau kontroliuoti ir išvengti tolesnio piktnaudžiavimo.
Be to, Europos policijos agentūra Europolas, kitų šalių teisėsaugos institucijos ir Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemės kovos su kibernetiniais nusikaltimais specialistai pastaraisiais mėnesiais užblokavo daugiau kaip 2 tūkst. neteisėtai veiklai naudotų interneto domenų.
Nusikaltėliai šiuos domenus naudojo vartotojams apgauti ir privilioti juos tariamai investuoti suklastotose prekybos platformose.
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