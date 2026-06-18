„Volkswagen“ planuoja atleisti 50 tūkst. darbuotojų

O. Blume‘as internete vykusiame susirinkime dalyvavusiems akcininkams sakė, kad bendrovės „Volkswagen“ padėtis yra „įtempta ir sudėtinga“, pažymėdamas, kad 2026 m. automobilių pramonės būklė dar labiau pablogėjo.
„Mūsų verslo modelis, kuris dešimtmečius buvo sėkmingas, šiandien jau nebeveikia. Turime jį toliau tobulinti“, – sakė jis.
Generalinis direktorius išdėstė pagrindinius automobilių gamintojos naujosios 2030 m. strategijos, paskelbtos gegužės mėnesį, punktus.
Jis teigė, kad „Volkswagen“ siekia iki šio dešimtmečio pabaigos tapti „patraukliausia automobilių gamintoja pasaulyje“, o pardavimo pelningumas turėtų siekti nuo 8 iki 10 proc.
Nauji modeliai, pavyzdžiui, neseniai pristatytas elektrinis „ID. Polo“ rodo, kad prekės ženklas eina teisingu keliu ir „vėl pirmauja tarp konkurentų“, teigė O. Blume‘as.
„Tačiau iš jų neuždirbame pakankamai pinigų“, – tęsė jis.
Vien tik pagrindiniame prekių ženklo „VW“ padalinyje iki 2030 m. planuojama panaikinti 35 tūkst. darbo vietų. Pasak O. Blume’o, dar iki 2026 m. pabaigos neliks 19 tūkst. etatų, o šiuo metu dėl savanoriško išėjimo iš darbo jau susitarta su maždaug 28 tūkst. darbuotojų.
Jis pridūrė, kad 2025 m. gamybos sąnaudos Vokietijoje veikiančiose prekių ženklo „VW“ gamyklose sumažėjo daugiau nei 20 proc.
O. Blume‘as taip pat dar kartą patvirtino savo planus toliau mažinti gamyklų pajėgumus. Pagal šiuo metu priimtą planą, Europoje esančių gamyklų pajėgumai iki 2028 m. turėtų sumažėti milijonu automobilių, tačiau O. Blume‘as pageidauja juos iki 2030 m. sumažinti dar 500 tūkst. automobilių.
Tiek pat automobilių bus atsisakyta Kinijoje, todėl iki 2030 m. visame pasaulyje bus pagaminama milijonu automobilių mažiau.
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