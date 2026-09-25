„Volkswagen“ visame pasaulyje atšaukia beveik tris milijonus automobilių

Atšaukiami 2013–2024 m. pagaminti „Volkswagen“ modeliai „Tiguan“, „Touran“, „Golf“ ir „Caddy“, taip pat apie 700 tūkst. 2017–2024 m. pagamintų „Audi“ automobilių, šią savaitę trumpuose pranešimuose nurodė KBA.
Dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas, tačiau apie tokius incidentus kol kas nepranešta, nurodė tarnyba.
Atliekant automobilių kokybės patikras buvo nustatyta „korozijos problema“, naujienų agentūrai AFP sakė „Volkswagen“ atstovas spaudai.
„Dabar atsargumo sumetimais atšaukiame paveiktus automobilius, žmonės nenukentėjo“, – sakė jis.
„Volkswagen“ atstovas spaudai pridūrė, kad vairuotojai gali toliau naudotis automobiliais, kol galės nuvykti į oficialaus atstovo servisą pakeisti varžtų.
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