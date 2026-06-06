„Deja, Rusijos pusė vėl renkasi karą – visi girdėjo šiandieninį atsakymą. Silpną atsakymą. Jis tiesiog nenori užbaigti karo“, – sakė V. Zelenskis po to, kai V. Putinas pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos lyderiu dabar.
Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad susitikti nenorintis Rusijos lyderis vėl renkasi karą
2026-06-06 00:49
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sukritikavo Rusijos vadovą Vladimirą Putiną, atmetusį jo siūlymą susitikti akis į akį ir aptarti daugiau kaip ketverius metus trunkančio plataus masto karo pabaigą.
Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.