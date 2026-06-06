 Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad susitikti nenorintis Rusijos lyderis vėl renkasi karą

Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad susitikti nenorintis Rusijos lyderis vėl renkasi karą

2026-06-06 00:49
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sukritikavo Rusijos vadovą Vladimirą Putiną, atmetusį jo siūlymą susitikti akis į akį ir aptarti daugiau kaip ketverius metus trunkančio plataus masto karo pabaigą.

Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis
Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

„Deja, Rusijos pusė vėl renkasi karą – visi girdėjo šiandieninį atsakymą. Silpną atsakymą. Jis tiesiog nenori užbaigti karo“, – sakė V. Zelenskis po to, kai V. Putinas pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos lyderiu dabar.

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