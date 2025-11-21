„Ukraina visada gerbė ir toliau gerbia JAV prezidento Donaldo Trumpo norą nutraukti kraujo praliejimą“, – socialiniuose tinkluose po beveik valandą trukusio pokalbio telefonu su J. D. Vance'u ir JAV kariuomenės sekretoriumi Danieliu Driscollu (Danieliu Driskolu) sakė V. Zelenskis.
Volodymyras Zelenskis sako vis dar gerbiantis Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą
2025-11-21 20:19
Ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis penktadienį JAV viceprezidentui J. D. Vance'ui (Dž. D. Vansui) pareiškė, kad vis dar gerbia prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangas užbaigti karą, atmesdamas Vašingtono Maskvai palankų taikos planą.
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.