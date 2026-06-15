Volodymyras Zelenskis siūlė susitikti su Vladimiru Putinu G7 viršūnių susitikime

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Europeiska Pravda“, remdamasis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu.
Per naktinę Rusijos ataką apgadintoje Kyjivo Pečorų lauroje kalbėjęs ukrainiečių lyderis sakė, kad Jungtinės Valstijos sutiko pakviesti V. Putiną į G7 aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris prasidės vėliau pirmadienį Prancūzijos Evian le Beno kurorte.
„Mes nusiuntėme pranešimą apie pasirengimą susitikti su Putinu G7 viršūnių susitikimo metu, nes ten bus (Donaldas) Trumpas (Donaldas Trampas) ir (Emmanuelis) Macronas (Emaniuelis Makronas), tai yra europiečiai ir Amerika. Manau, tai gera, labai gera proga visiems susitikti kartu“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Tačiau, pasak Ukrainos prezidento, Maskva neatsakė į šį pasiūlymą.
Europa ir Jungtinės Valstijos pritarė tokiam formatui, bet Maskva „vėl parodė, kad nėra pasirengusi kalbėtis“, sakė jis.
Jis paragino daryti didesnį spaudimą V. Putinui, „kol jis užbaigs šį karą“.
Šaltinis Ukrainos prezidento administracijoje nedidelei grupei žurnalistų, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP atstovų, pranešė, kad šis pasiūlymas buvo „perduotas prieš kurį laiką įvairiais kanalais – per tarpininkus, diplomatus ir žvalgybos tarnybas“.
„Nebuvo gauta jokio aiškaus atsakymo“, – pridūrė šaltinis.
Pirmadienį Rusija vėl sudavė Ukrainai mirtinus smūgius, per kuriuos žuvo mažiausiai 11 žmonių.
2022 metais V. Putinas pradėjo Rusijos invaziją į Ukrainą, sukeldamas didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
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