„Sveika, Amerika. Jei ko nors reikia iš vyriausybės, pradėkite čia“, – rašoma platformoje „America.gov“, kurią D. Trumpas paleido antradienį, kad supaprastintų prieigą prie vyriausybės informacijos ir federalinių paslaugų.
Pokalbių robotas netrukus ėmė prieštarauti D. Trumpui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigia laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 d. sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė JAV Kapitolijų.
„Jau pirmąją dieną „America.gov“ pasitelkė faktus ir oficialius dokumentus, kad paneigtų kai kurias klaidingas interpretacijas ir politinius naratyvus apie imigraciją bei rinkimus, kuriuos aktyviai skatino pati šią platformą sukūrusi administracija, – teigė Amerikos skaitmeninės demokratijos institutas. – Pradinė analizė parodė, kad „America.gov“ paprastai teikė įrodymais pagrįstus atsakymus, paremtus vyriausybės dokumentais, net ir tais atvejais, kai tie dokumentai prieštaravo D. Trumpo ir jo administracijos teiginiams.“
Antradienį roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, pokalbių robotas atsakė: „Oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus.“
Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus.
„Pagaliau – tiesus atsakymas iš ko nors iš D. Trumpo administracijos“, – antradienį „X“ parašė Kalifornijos senatorius Adamas Schiffas, pridėdamas pokalbio roboto ekrano kopiją, kurioje teigiama, kad 2020 metų rinkimus laimėjo buvęs prezidentas Joe Bidenas.
Tačiau jau trečiadienį, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. „Aš neteikiu politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės“, – atsakė jis.
Neaišku, ar D. Trumpo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių.
„America.gov“ ir toliau bus atnaujinama siekiant suteikti amerikiečiams kuo tikslesnę ir patikimesnę federalinę informaciją bei išteklius“, – teigė Baltųjų rūmų pareigūnas savo pareiškime naujienų agentūrai AFP, tačiau plačiau situacijos nekomentavo.
Visgi trečiadienį pokalbių robotas toliau neigė kai kuriuos kitus ginčytinus D. Trumpo teiginius.
Paklausus jo apie jau paneigtą D. Trumpo teiginį, kad buvusio prezidento J. Bideno kadencijos metu JAV fiksuota „didžiausia infliacija“ per visą istoriją, pokalbių robotas su tuo nesutiko: „Ne. Oficialūs Darbo statistikos biuro vartotojų kainų indekso duomenys nerodo, kad 2021–2025 metais JAV būtų buvusi didžiausia infliacija per visą istoriją. Teiginys apie „didžiausią infliaciją per visą istoriją“ nėra pagrįstas oficialiais duomenimis.“
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