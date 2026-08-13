WSJ: Ukrainos dronų operatoriai karinėse pratybose įtikinamai nugalėjo amerikiečius

Pratybos rengiamos siekiant išbandyti scenarijus, kuo labiau atitinkančius tikros kovos sąlygas. Šįkart jos parodė, kaip sunku įprastinėms pajėgoms veikti mūšio lauke, kuriame aktyviai naudojami žvalgybiniai ir koviniai dronai, rašoma JAV laikraščio straipsnį apžvelgiančiame ukrainiečių portale „RBC-Ukraine“.
Greitai aptiko JAV karinę techniką
Skelbiama, kad pratybose dalyvavo apie 3,5 tūkst. JAV karių. Jų užduotis buvo šturmuoti priešininkų pajėgų užimtas pozicijas kariuomenės poligone, kurias gynė Ukrainos kariai iš 412-ojo „Nemesis“ bepiločių sistemų pajėgų pulko.
Pasak WSJ šaltinių, Ukrainos dronų operatoriai be didelių sunkumų aptiko JAV karinės technikos vienetus ir šarvuotas transporto priemones. JAV pajėgos buvo aprūpintos standartinėmis elektroninės kovos sistemomis ir priemonėmis, skirtomis kovai su dronais, amerikiečių laikraščiui teigė kariuomenės atstovas.
Tačiau, pasak JAV pareigūnų, Ukrainos operatoriai pratybų metu sunaikino amerikiečių šarvuotąją brigadą.
Vienas pratybų dalyvis WSJ sakė, kad sunkioji technika kėlė dulkes, todėl Ukrainos žvalgybiniams dronams buvo lengviau ją aptikti. Po to taikiniams pulti buvo panaudoti dronai su sprogmenimis ir FPV dronai.
JAV techniką teko iš naujo įvesti į pratybas, kad šios galėtų tęstis
Pranešama, kad Ukrainos dronai taip greitai sunaikino JAV karinę techniką, kad ją teko iš naujo įvesti į pratybų scenarijų kaip naujus sąlyginius dalinius.
Su pratybų eiga susipažinęs JAV pareigūnas teigė, kad įrangą teko iš esmės „atkurti“, jog manevrai galėtų tęstis.
JAV šį scenarijų kartojo dvi savaites. Pasak kariuomenės atstovo, vėlesniuose etapuose dalyvavę kariniai vienetai palaipsniui gerino savo rezultatus, kariams vis labiau įgundant išsiskirstyti, maskuoti techniką ir naudoti elektroninės karybos priemones.
Pratybų viduryje Ukrainos pajėgos taip pat pakeitė puses imituojamame susidūrime. Tąsyk, pasak WSJ, ukrainiečiai padėjo amerikiečiams veiksmingiau panaudoti dronų technologijas puolamosiose operacijose.
Pranoko ne tik amerikiečius
Pratybų „Combined Resolve“ eiga nebuvo pirmas signalas JAV kariuomenei apie būtinybę mokytis iš Ukrainos patirties karo veiksmų su dronais vykdymo srityje, pabrėžia „RBC-Ukraine“.
WSJ šaltinių teigimu, JAV kariuomenė nėra vienintelė NATO pajėgų dalis, kuri pratybų metu susidūrė su Ukrainos dronų operatorių pranašumu.
Praėjusį gegužę, pasak WSJ šaltinio, Ukrainos dronų operatoriai taip pat pranoko britų, estų ir kitas NATO pajėgas, įskaitant JAV kontingentą, pratybų Baltijos regione metu.
Šį pavasarį Švedijos pajėgos kartu su sąjungininkėmis Aljanse surengė pratybas, kurių metu Ukrainos dronų operatorių komandos taip pat pademonstravo geresnius rezultatus, primena „RBC-Ukraine“.
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