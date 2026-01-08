Zelenskis įspėja dėl Rusijos atakų šaltuoju periodu

„Yra informacijos, kad šiandien naktį gali būti surengta nauja masinė rusų ataka“, – įspėjo V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi iš Kyjivo. Jis paragino žmones būtinai paisyti oro pavojaus ir slėptis slėptuvėse.
„Rusija šiuo metu labiau kliaujasi žiema nei diplomatija, balistinėmis raketomis prieš mūsų energijos tiekimą, o ne bendradarbiavimu su Amerika ir susitarimais su prezidentu Trumpu“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Temperatūros Ukrainoje nuo penktadienio beveik visur turėtų smukti žemiau nulio laipsnių. Kyjive ir šiaurinėje šalies dalyje dienomis spaus 10 laipsnių ir didesnis šaltukas. Tai padidins spaudimą ir taip smarkiai paveiktam aprūpinimui elektra, šiluma ir vandeniu. Dnipropetrovsko sritis po smūgio naktį į ketvirtadienį jau susidūrė su didžiausiais elektros tiekimo trikdžiais per beveik ketverius metus trunkantį karą.
Anot prezidento, jis su premjere Julija Svyrydenko aptarė, kad mokyklos, biurai ir ne gyvybiškai svarbios įstaigos per ateinančias dvi savaites gali apriboti darbą.