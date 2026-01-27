Zelenskis patvirtino, kad jo šalis jau 2027 m. tikisi narystės ES

„Ukrainos prisijungimas prie Europos Sąjungos yra viena svarbiausių saugumo garantijų ne tik mums, bet ir visai Europai, – pareiškė jis po pokalbio su Austrijos kancleriu Christianu Stöckeriu. – Nes bendra Europos stiprybė galima būtent ir ukrainiečių indėlio saugumo, technologijų bei ekonomikos srityse dėka“.
Nors kol kas nėra perspektyvų, kad Ukraina greičiau įstos į ES, o procedūros paprastai yra ilgos, V. Zelenskis pabrėžė, kad tikisi partnerių paramos.
Derybose dėl Rusijos karo Ukrainoje pabaigos jis reikalauja saugumo garantijų. V. Zelenskyj mano, kad čia svarbiausias vaidmuo tenka JAV, kurios tarpininkauja tarp ukrainiečių ir rusų.
V. Zelenskis neseniai salė, kad dėl JAV saugumo garantijų susiderėta. Tačiau kad garantijos įsigaliotų, reikia, jog baigtųsi karas. Kad būtų paskelbtos paliaubos, Rusija reikalauja iš Ukrainos teritorinių nuolaidų, pirmiausiai – dalinių išvedimo iš Donbaso.
Anot leidinio „Financial Times“, Vašingtonas daro spaudimą Kyjivui sudaryti susitarimą su Maskva. Už Donbaso atsisakymą JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija žada Ukrainai ne tik saugumo garantijas, bet ir kariuomenės aprūpinimą ginklais, rašo laikraštis. Oficialiai tai nepatvirtinta.
