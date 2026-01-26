Zelenskis: trišalis Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas galimas jau vasario 1 dieną

Jis tai pasakė per vakaro kreipimąsi „Telegram“ kanale.
„Šiandien taip pat gavau išsamią mūsų delegacijos ataskaitą – vaikinai grįžo po trišalių susitikimų. Pirmą kartą per ilgą laiką vėl įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo amerikiečiai ir rusai. Jiems pavyko aptarti įvairias, pirmiausia, karines problemas, susijusias su žingsniais, reikalingais karui užbaigti bei įvesti tikrą kontrolę bei stebėseną. Yra klausimų, kuriuos reikia parengti kitam susitikimui. Pirminės diskusijos parodė, kad komandos vėl susitiks sekmadienį. Būtų gerai, jei šis susitikimas būtų paankstintas. Ukraina bus kiek įmanoma geriau pasirengusi visais klausimais, kuriuos reikia aptarti ir dėl jų susitarti“, – sakė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina visada buvo ir liks už taiką. Vienintelė priežastis, kodėl šis karas tęsiasi, yra Rusija, pridūrė jis.
„Reikalingi realūs diplomatijos rezultatai, kad nesusidarytų įspūdis, jog rusai derybų procesą naudoja labai ciniškam ir žiauriam tikslui – kad išvengtų naujų spaudimo priemonių, kurios iš tikrųjų galėtų būti veiksmingos. Spaudimas yra būtinas. Būtent spaudimas ir jo padariniai – sankcijų rezultatai ir Rusijos operacijų blokavimas – padeda užbaigti karą“, – sakė Ukrainos prezidentas.
(be temos)