Zelenskis per Trumpo gimtadienį surengė su juo dalykišką pokalbį

„Tai buvo gana dalykiškas pokalbis apie viską – nuo gimtadienio sveikinimų iki diplomatijos ir karo bei taikos“, – žurnalistams sakė V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas.
Jis pridūrė, kad pokalbis telefonu truko 30–35 minutes.
Pokalbis įvyko tuo metu, kai JAV vadovaujamos derybos dėl jau penktus metus trunkančio konflikto Ukrainoje užbaigimo buvo nustumtos į šalį dėl karo Irane, o Rusijos pajėgų veržimasis mūšio lauke, regis, lėtėja.
D. Trumpas, kuris gyrėsi, kad gali užbaigti karą per vieną dieną nuo savo kadencijos pradžios, ragino abi puses užbaigti konfliktą.
Jis taip pat ne kartą spaudė Ukrainą daryti nuolaidų 2022 metų vasarį įsiveržusiai Rusijai.
Prancūzijoje antradienį D. Trumpas dalyvaus Didžiojo septyneto (G7) darbo sesijoje kartu su V. Zelenskiu, tačiau dvišalis jų susitikimas nėra numatytas, teigė anonimiškai kalbėjęs aukšto rango administracijos pareigūnas.
Tačiau Ukrainos prezidentas sekmadienį pareiškė, kad per susitikimą su JAV prezidentu G7 viršūnių susitikime Prancūzijoje aptars Rusijos invaziją ir taikos pastangas jai užbaigti.
V. Zelenskis, anksčiau telefonu kalbėjęsis su JAV lyderiu, sakė, kad jie „aptarė dalykus, kurie galėtų padėti pasiekti taiką dabar“, ir pridūrė: „Sutarėme, kad daugiau aptarsime per mūsų susitikimą G7 viršūnių susitikime.“
D. Trumpas sulaukė kritikos dėl to, kad pernai per įtemptą susitikimą Baltuosiuose rūmuose barė V. Zelenskį, o Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pakvietė į viršūnių susitikimą Aliaskoje 2025 metų rugpjūtį.