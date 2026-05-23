Zelenskis: Ukraina nusipelno visateisės narystės ES

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) pasiūlė suteikti Ukrainai „asocijuotosios narės“ statusą be balsavimo teisės prieš visišką prisijungimą, kol vyksta ilgos derybos dėl stojimo, teigiama ketvirtadienį naujienų agentūros AFP matytame laiške bloko vadovybei.
Tačiau V. Zelenskis siekia visateisės ES narystės savo šaliai.
Savo kasdieniame kreipimesi jis sakė, kad „be Ukrainos negali būti visaverčio Europos projekto, o Ukrainos buvimas ES taip pat turi būti visiškas – su visomis teisėmis“.
„Ukraina kovoja už savo gyvybę, už savo nepriklausomybę ir už tą Europą, kuri ilgiausiai gyveno taikoje“, – kalbėjo jis, ragindamas 27 nares turintį bloką paspartinti narystės derybas.
Pagal asocijuotosios narystės planą, kurį praėjusį mėnesį F. Merzas pirmą kartą aptarė su ES lyderiais, Ukraina dalyvautų bloko viršūnių susitikimuose ir turėtų atstovą Europos Komisijoje, taip pat gautų dalį ES biudžeto lėšų, tačiau neturėtų visų balsavimo teisių.
Ukraina paraišką dėl narystės ES pateikė praėjus kelioms dienoms po Rusijos invazijos pradžios 2022 metais. Po kelių mėnesių Ukrainai buvo suteiktas oficialus kandidatės statusas, o derybos dėl stojimo prasidėjo 2024 metais.
Sudėtingas stojimo į ES procesas paprastai trunka ne vienus metus ir apima derybas įvairiais klausimais – nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų.
ES ir Ukrainos derybos beveik nepasistūmėjo į priekį, nes pažangą blokavo buvęs Vengrijos nacionalistų premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau V. Orbaną po rinkimų pakeitė Peteris Magyaras (Pėteris Madjaras) ir tai pakurstė viltis, kad Kyjivas dabar galės tęsti diskusijas.
Ukraina taip pat kenčia nuo išsikerojusios korupcijos, o naujausias skandalas, pasak Ukrainos prokurorų, yra susijęs su V. Zelenskio aplinka. Korupcijos išgyvendinimas – vienas pagrindinių ES reikalavimų Ukrainai.