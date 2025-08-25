Zelenskis: Ukrainos ir JAV atstovai aptars galimas derybas su Rusija

V. Zelenskis ne kartą reikalavo ir susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tačiau šis vis kartoja, kad tokiam susitikimui reikia tinkamai pasiruošti.
Po V. Zelenskio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose praėjusį pirmadienį Rusija pareiškė esanti pasirengusi dvišalius kontaktus derybose su Ukraina kilstelėti į aukštesnį lygį. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti užsienio reikalų ministrai. D. Trumpas tuo tarpu po pokalbio telefonu su V. Putinu pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas asmeniškai susitiks su V. Zelenskiu.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas neseniai sakė, kad Maskva ir Kyjivas turi pirmiausiai susitarti dėl taikos. Tada prezidentai esą galėtų pasirašyti susitarimą.