 Zelenskis: Ukrainos ir JAV atstovai aptars galimas derybas su Rusija

Zelenskis: Ukrainos ir JAV atstovai aptars galimas derybas su Rusija

2025-08-25 17:23
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie savaitės pabaigoje vyksiančius pokalbius su JAV atstovais dėl galimų derybų su Rusija karui užbaigti. V. Zelenskis Kyjive sakė, kad pirmadienį šia tema kalbės su JAV specialiuoju pasiuntiniu Keithu Kelloggu. Tada savaitės pabaigoje turėtų susitikti Ukrainos ir JAV derybų grupės, kad aptartų galimus pokalbius su Rusija, teigė V. Zelenskis, kurį cituoja naujienų agentūra „Interfax Ukraine“.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

V. Zelenskis ne kartą reikalavo ir susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tačiau šis vis kartoja, kad tokiam susitikimui reikia tinkamai pasiruošti.

Po V. Zelenskio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose praėjusį pirmadienį Rusija pareiškė esanti pasirengusi dvišalius kontaktus derybose su Ukraina kilstelėti į aukštesnį lygį. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti užsienio reikalų ministrai. D. Trumpas tuo tarpu po pokalbio telefonu su V. Putinu pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas asmeniškai susitiks su V. Zelenskiu.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas neseniai sakė, kad Maskva ir Kyjivas turi pirmiausiai susitarti dėl taikos. Tada prezidentai esą galėtų pasirašyti susitarimą.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Volodymyras Zelenskis
JAV
Rusija
derybos

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų