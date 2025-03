Zelenskis: Putino pažadas nepulti energetikos infrastruktūros neatitinka tikrovės

V. Zelenskis teigė, kad vėliau trečiadienį kalbėsis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir tikisi išgirsti daugiau informacijos apie JAV lyderio pokalbį telefonu su V. Putinu dėl paliaubų bei aptarti tolesnius veiksmus.

„Net vakar vakare, po Putino pokalbio su (...) Trumpu, kai Putinas sakė, kad neva davė įsakymą sustabdyti smūgius Ukrainos energetikos objektams, per naktį buvo paleista 150 dronų, tarp jų ir prieš energetikos objektus“, – sakė V. Zelenskis spaudos konferencijoje su Suomijos prezidentu Alexander'u Stubbu (Aleksandru Stubu).

Smūgiai, per kuriuos buvo smogta civiliniams objektams ir apgadintos mažiausiai dvi ligoninės, buvo surengti po to, kai per pokalbį telefonu su D. Trumpu V. Putinas atsisakė pritarti 30-ties dienų visiškų paliaubų susitarimui.

Baltieji rūmai D. Trumpo ir V. Putino pokalbį pavadino pirmuoju žingsniu siekiant taikos, kuri, kaip tikisi Vašingtonas, apims paliaubas Juodojoje jūroje ir galiausiai visišką ir ilgalaikę kovų pabaigą.

Tačiau nebuvo jokių požymių, kad V. Putinas atsisakė savo sąlygų būsimam taikos susitarimui, kurioms griežtai priešinasi Kyjivas.

V. Zelenskis nurodė, kad vienas sudėtingiausių būsimų derybų klausimų bus teritorinių nuolaidų klausimas.

„Mums raudona linija yra Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų pripažinimas rusiškomis, – pabrėžė jis. – Mes su tuo nesutiksime.“

Netrukus po antradienį įvykusio ilgo D. Trumpo ir V. Putino pokalbio telefonu Kyjive pasigirdo oro pavojaus sirenos, o po jų, gyventojams skubant slėptis, nugriaudėjo sprogimai.

Nepaisant pastangų atremti puolimą, keli smūgiai kliudė civilinę infrastruktūrą, įskaitant tiesioginį drono smūgį ligoninei Sumuose ir atakas Donecko srities miestuose.

Taip pat pranešta apie Rusijos dronų skrydžius virš Kyjivo, Žytomyro, Sumų, Černihivo, Poltavos, Charkivo, Kirovohrado, Dnipropetrovsko ir Čerkasų sričių.

Rusų gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad jos oro gynyba perėmė 57 Ukrainos dronus virš Azovo jūros ir kelių Rusijos sričių – pasienio Kursko ir Briansko bei netoliese esančių Oriolo ir Tulos sričių.

Krasnodaro srities, besiribojančios su 2014-aisiais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu, pareigūnai pranešė, kad dėl dronų atakos naftos saugykloje kilo gaisras.