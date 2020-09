Žiniasklaida: D. Trumpas apsisprendė dėl mirusios teisėjos R. B. Ginsburg įpėdinės

Stotys CNN it CBS, remdamosi respublikonų šaltiniais, penktadienį pranešė, kad D. Trumpas kandidate šeštadienį nominuos 48 metų septynių vaikų motiną. Vis dėl to šaltiniai neatmetė, kad prezidentas paskutinę minutę dar gali persigalvoti.

D. Trumpas savo sprendimą paskelbs šeštadienį 17.00 vietos laiku (23.00 Vidurio Europos vasaros laiku). Be A. C. Barrett kaip kandidatė dar minima taip pat konservatyvi teisėja Barbara Lagoa. Ši 52 metų teisininkė iš Floridos turi kubietiškų šaknų. Teisėja A. C. Barrett yra labai religinga ir labai konservatyvi. Ji, be kita ko, griežtai pasisako prieš abortus.

87 metų liberali Aukščiausiojo tesimo teisėja R. B. Ginsburg nuo vėžio mirė praėjusią savaitę. Paskyręs kandidatę į laisvą teisėjo postą, D. Trumpas išplės konservatyvią daugumą devynių narių institucijoje.

Opozicijoje esantys demokratai nesėkmingai ragino palaukti prezidento rinkimų.